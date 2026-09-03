Gran Hermano 2026: Mariela Prieto quedó en el 6° puesto y acorraló al Turco García tras su eliminación

En el arranque de la placa final de Gran Hermano: Generación Dorada, Mariela Prieto se convirtió en la primera eliminada de la instancia decisiva tras obtener la menor cantidad de votos positivos. Fuera de la casa, la jugadora rompió el silencio sobre la fría ausencia de su pareja, Claudio “Turco” García, y fue contundente respecto a los rumores por sus bailes con Emanuel Di Gioia.

La recta final de Gran Hermano empezó a definir los puestos decisivos del reality más visto de la televisión. Este miércoles por la noche, Santiago del Moro abrió el sobre negro de la escribanía y anunció que Mariela Prieto debió abandonar la casa al ocupar el 6.º puesto por la menor cantidad de votos positivos del público.

En un cierre de placa que la enfrentó en el mano a mano definitivo contra Luana Fernández —luego de que salieran de placa Yanina Zilli, Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos y Sol Abraham—, la participante de 53 años se despidió del juego a pocos días de la gran final. Sin embargo, lo más tenso de su salida ocurrió al cruzar la puerta de aislamiento.

El desplante del Turco García y la firme respuesta de Mariela

Al llegar al estudio, la ausencia del exfutbolista Claudio “Turco” García no pasó desapercibida. Tras el distanciamiento que se evidenció durante la estadía de Mariela —que incluyó el recordado episodio donde quedó vestida de novia sin que su pareja asistiera a la boda del reality—, el Turco decidió no ir a recibirla.

Consultada en La Cumbre Stream y durante el debate conducido por Del Moro, Prieto se mostró tranquila y envió un mensaje directo hacia quien es su compañero desde hace tres décadas: “Lo único que yo hice fue bailar. No tengo nada que solucionar, él tiene que decidir lo que quiera, pero mi palabra es suficiente. Soy una mujer intachable. Bailé con Ema y lo volvería a hacer; son solo bailes. Claro que espero encontrarme con el Turco, es el hombre que me acompaña desde hace 30 años”, aseveró sobre los celos y reproches que surgieron tras su acercamiento a Emanuel Di Gioia dentro de la casa.

Camino al podio de la Generación Dorada

Con la salida de Mariela Prieto, la placa positiva sigue abierta para que el público defina las posiciones finales entre las cinco jugadoras que permanecen en carrera. Todo el análisis de la post-eliminación, los momentos más virales del certamen y la definición minuto a minuto del programa se pueden seguir a través de El 9 Televida.