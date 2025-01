Graciela Alfano y Ronaldinho…¿Juntos?

Desde Punta del Este, la actriz se topó de casualidad con el crack brasileño cuando se dirigía a un evento en la ciudad uruguaya. El encuentro menos esperado que dio especulaciones de romance.

Ella es una diva total, y si hay algo que tiene claro hoy a sus muy bien puestos 72 años, es que no tiene prurito alguno con la edad de sus parejas. De allí que cuando se la vio en una foto con Ronaldinho, la red social X, explotó y la tuvo como TT. ¿Grace tendría un romance con el jugador de fútbol acaso? Pues para los amantes de los novelones, es un rotundo “no”. Lo que la misma actriz contó es que coincidió justo en el lobby del hotel con el astro del fútbol en la localidad costera uruguaya. Y ni lerda ni perezosa reclamó su foto. El momento fue captado por las cámaras y después contó qué se dijeron. Grace “solita y sin apuro”

Graciela Alfano disfruta del verano en Punta del Este tras romper con su ahora exnovio Carlos Bustin luego de dos años de relación y entre rumores de infidelidad. La diva argentina, más allá de eso, no deja de vivir a fondo los días de sol y playa en Uruguay y, en eso, se cruzó con Ronaldinho en su hotel. Vale recordar que la relación entre Alfano y Bustin, que duró un año, terminó en medio de tensiones. “Él estaba en un estado de conquista constante con mujeres, en mi cara”, contó a los medios. La ex vedette relató que intentó poner límites, pero las discusiones resultantes la hacían sentirse como la “tóxica”.

Luego de un impasse durante las fiestas de fin de año, Alfano decidió terminar definitivamente con Bustin. “Cuando volví a Uruguay tuvimos una charla y le puse punto final a la relación. Le pedí que no me llame más. Es contacto cero. No quiero a una persona así al lado mío. Quiero una relación sana, con un hombre que pueda elegirme y serme leal”, destacó.

Su encuentro con Ronaldinho

Foto: IG Graciela Alfano.

A pesar de este golpe emocional, o quizás para poder asimilarlo, nada detuvo el incesante ritmo de la Alfano. Y en una de esas salidas, se topó con una de las grandes leyendas del fútbol de los últimos tiempos. “¿Podés creer que yo bajé y justo él entraba? Le dije: ‘Soy tu comité de recepción del hotel’”, dijo Alfano, divertida.

Grace regresó al balneario esteño luego de unos días en Buenos Aires. Cuando se disponía a dejar el hotel en el que se hospeda, se encontró con el lobby revolucionado por la presencia de Ronaldinho Gaúcho. Sí, el astro brasileño también está en suelo uruguayo para disputar un partido junto a otras leyendas del fútbol sudamericano. Y al reconocerlo, la actriz lo saludó, conversó unos segundos y se tomó dos fotografías, que subió a su cuenta de Instagram.

¡Bien por Grace!