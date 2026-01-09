“Gracias Dios por absolutamente todo”: así reaccionó Evangelina Anderson tras enterarse del peligro de muerte que corrieron sus hijos

La participante de MasterChef Celebrity se enteró de la desesperante situación que vivieron su expareja y sus hijos y se mostró angustiada.

Si bien el hecho en cuestión sucedió el 31 de diciembre pasado, Evangelina Anderson se enteró del mismo el 04 de enero. La participante de MasterChef Celebrity se mostró angustiada luego de enterarse en las últimas horas de que Martín Demichelis, su expareja, y sus hijos fueron rescatados en el mar en una playa de Punta del Este.

En sus redes sociales, Evangelina Anderson expresó su preocupación sobre Martín Demichelis y sus hijos y escribió: “Gracias, Dios, por absolutamente todo”. Sin embargo, anteriormente, el periodista Oliver Quiroz, en A la Tarde, aclaró que estuvo angustiada y enojada con la situación: “Está totalmente indignada. Cuatro días después ella se entera de que dos de sus hijos podrían haber muerto”.

El hecho ocurrió el 31 de diciembre, antes de Año Nuevo, en la playa Laguna Escondida en José Ignacio, ubicada en Uruguay. Cuando las olas comenzaron a ser cada vez más grandes, el exfutbolista, sus hijos y su sobrina debieron ser rescatados por un grupo de surfers que también son guardavidas y en ese momento estaban en su día libre.

En el programa de televisión A la Tarde revelaron no solo el video en el que los rescatan, sino también cómo se enteró de la noticia la participante de Masterchef Celebrity.

“Se ve a Martín Demichelis flotando en el agua, casi tapado por las olas. Estaba Bastian, también estaba su sobrina. Estaba también su nena, Abrojito (Emma)”, dijo Oliver Quiroz.

“Es una playa en la que no solo no hay guardavidas, sino que no está permitido bañarse a raíz de la engañosa imagen en la que la playa parece siempre tranquila, pero hay cuestiones submarinas que llevan y traen adentro del mar. No son olas muy profundas”, aclaró Débora D’Amato, panelista del programa de Karina Mazzocco.

“Evangelina se enteró en el avión volviendo a Buenos Aires por uno de sus hijos. Esto pasó el 31, y ella se entera el 4 a la tarde porque algo le comentó su hijo mayor”, explicó el periodista Santiago Sposato, haciendo referencia a Bastian.