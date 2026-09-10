“Gracias a la gente que reza por mí”: la panelista de Cortá Por Lozano, Costa, llevó tranquilidad tras su internación en terapia intensiva

La reconocida panelista y actriz rompió el silencio a través de sus redes sociales tras haber sido ingresada de urgencia en terapia intensiva debido a una severa infección bacteriana. Desde la sala común, agradeció las muestras de afecto de la audiencia y confirmó que se encuentra en plena etapa de recuperación.

Las alarmas se encendieron en el mundo del espectáculo luego de conocerse la noticia sobre la sorpresiva internación de urgencia de la actriz y panelista de Cortá Por Lozano, Costa. La artista debió ser hospitalizada tras sufrir una complicación de salud derivada de un cuadro infeccioso que requirió su atención inmediata en la unidad de cuidados intensivos.

La novedad fue dada a conocer inicialmente por el periodista Guille Barrios a través de las redes sociales, donde detalló el diagnóstico que motivó la rápida intervención médica: a raíz de un neumococo que migró al torrente sanguíneo, la integrante del ciclo de espectáculos desarrolló una encefalitis hepática.

Evolución favorable y tratamiento con antibióticos

Afortunadamente, con el correr de las horas la paciente logró ser estabilizada y trasladada a una habitación de cuidados generales. En diálogo con medios nacionales, la propia protagonista llevó tranquilidad respecto a su estado general: “Estoy mucho mejor y muy recuperada. Una bacteria neumococo se fue a la sangre y se hizo una infección que termina en una encefalitis hepática”.

A su vez, confirmó que deberá permanecer bajo estricta observación médica por unos días hasta completar el esquema de medicación correspondiente: “Voy a estar unos días acá hasta terminar el ciclo de antibióticos”.

El emotivo mensaje a sus seguidores

Ya desde la sala común y a través de sus canales oficiales, la actriz grabó un video para dirigirse a su público y agradecer las constantes cadenas de oración y mensajes de afecto recibidos durante los momentos más críticos: “Hago esta historia para agradecer todos los mensajes, los buenos deseos y las cosas lindas que me están mandando. Les agradezco mucho de corazón, gracias a la gente que reza por mí, ya estoy mucho mejor recuperándome y prontito vuelvo a trabajar”, expresó con una sonrisa.

Finalmente, concluyó con un sentido reconocimiento hacia sus colegas de trabajo y la audiencia que siguió de cerca su evolución.

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