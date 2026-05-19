Giros dramáticos en Bahar: aparece un tía y encima sospechada de asesinato y Timur toma una drástica decisión con Rengin

La exitosa novela turca atraviesa momentos de máxima tensión donde el peligro, las traiciones y los secretos del pasado amenazan con destruir por completo la aparente calma de sus protagonistas.

Las noches de El 9 Televida están al rojo vivo con la apasionante trama de Bahar. La exitosa novela turca atraviesa momentos de máxima tensión donde el peligro, las traiciones y los secretos del pasado amenazan con destruir por completo la aparente calma de sus protagonistas.

En los próximos capítulos, dos situaciones paralelas sacudirán la vida de los médicos del hospital: un sangriento episodio policial que involucra directamente a la familia de Timur, y una ruptura que promete ser definitiva.

¿La tía de Timur cometió un crimen? Leyla, con las manos con sangre

Bahar y Evren se disponían a retirarse del hospital tras una jornada extenuante cuando el destino los puso frente a una escena de terror: en pleno estacionamiento, encontraron a un joven tendido en el suelo, gravemente herido tras sufrir un violento ataque. Sin perder un segundo, y mediante una arriesgada maniobra de primeros auxilios utilizando una botella de agua, los médicos lograron estabilizarlo antes de trasladarlo de urgencia al quirófano.

Sin embargo, el verdadero impacto se produjo cuando una mujer en estado de shock se acercó a los gritos preguntando si el chico sobreviviría. Al darla vuelta, Bahar descubrió con horror que se trataba de Leyla, la tía de Timur. La situación se tornó aún más oscura cuando notaron que la mujer tenía las manos completamente ensangrentadas. “Estaba en el parking cuando vi a ese chico… pero no me acuerdo de lo que pasó”, balbuceó Leyla entre lágrimas. Ante el misterioso relato y la amnesia temporal de la mujer, la policía se hizo presente en el lugar para tomarle declaración, instalando la sospecha de que podría estar directamente involucrada en el atentado.

Timur abandonó a Rengin y armó las valijas

Por otra parte, la relación entre Timur y Rengin parece haber llegado a un punto de no retorno. El médico no logra perdonarle a su amante la descomunal traición que perpetró el mismo día de la boda de Seren y Uras, cuando decidió denunciarlo formalmente por malversación y corrupción, provocando la apertura de una seria investigación judicial en su contra.

Luego de transitar días de profunda angustia, donde incluso llegó a creer que su vida corría peligro al sospechar que se había contagiado de un virus letal, Timur tomó una determinación inflexible. Decidido a alejarse del caos, el médico comenzó a armar sus valijas para abandonar el hogar. Pese a los desesperados ruegos de Rengin para que no se marchara, la postura de él fue tajante: “Necesito pasar tiempo a solas. Deja que me vaya”, sentenció antes de cruzar la puerta. Rengin quedó completamente devastada y sumida en el temor de haber perdido al hombre de su vida para siempre. ¿Será el final definitivo de este polémico romance?

No te pierdas el capítulo de este martes al final de la edición central de Noticiero 9 por El 9 Televida.