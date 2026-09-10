Giro en el triángulo urbano: la fría reaparición de Tiago PZK y el picante mensaje de su ex sobre La Joaqui y Luck Ra

La interna que sacude al movimiento urbano sumó un nuevo capítulo cargado de indirectas, chicanas y movimientos estratégicos. En medio de las versiones sobre la supuesta traición a Luck Ra tras su reciente ruptura con La Joaqui, Tiago PZK reapareció en sus redes sociales.

La escena de la música urbana argentina no sale del asombro y vive días de máxima tensión en las redes sociales. Tras confirmarse el distanciamiento entre Luck Ra y La Joaqui, la sombra de un presunto romance cruzado con Tiago PZK desató una ola de acusaciones por “falta de códigos” entre amigos, fotos filtradas y teorías cruzadas sobre el quiebre de la relación.

En el pico de la controversia, el artista oriundo de Monte Grande reapareció en su cuenta de Instagram con un escueto mensaje sobre fondo negro, buscando esquivar de forma tajante el escándalo sentimental que lo ubica en la mira: “Este mes saco música”, se limitó a publicar, usando su actividad profesional para eludir las explicaciones sobre su vínculo actual con la cantante marplatense.

El contraataque irónico de la ex de Tiago PZK

Sin embargo, quien no se quedó callada fue la artista cordobesa Morena, expareja del trapero, con quien había terminado la relación tan solo dos semanas atrás mediante un mensaje de WhatsApp. Ante el abrupto salto de visitas en su perfil de Instagram buscando “chisme”, la cantante reapareció con un video cargado de humor y sarcasmo: “Qué onda gente por ahí… son chismosos, eh. Están entrando a mi perfil para sacar información. Chicos, no tengo absolutamente nada para decir más que presentarme para la gente que no me conoce”, comenzó diciendo la joven para capitalizar el escándalo en favor de su carrera musical.

Pese a evitar menciones directas a La Joaqui o a Luck Ra, dejó caer una sugerente frase que dejó picando la posibilidad de lanzar temas dedicados al trapero: “A mí cuando me rompen el corazón, me sacan algo de adentro, salen canciones”.

Silencio, “códigos rotos” y cautela

Por el momento, ni La Joaqui ni Luck Ra salieron a confirmar las especulaciones de manera directa, aunque los fanáticos de la pareja aseguran que las pruebas del distanciamiento son irrefutables. El mundillo de la música urbana aguarda por la salida del próximo lanzamiento de Tiago para comprobar si habrá indirectas o respuestas al ruidoso conflicto.