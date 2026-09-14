Gala histórica en Gran Hermano: Santiago del Moro cenó con las tres finalistas y confirmó una noticia inesperada

En una noche atravesada por la emoción y los recuerdos, Santiago del Moro entró a la casa más famosa del país para compartir una cena íntima con las tres grandes finalistas: Charlotte Caniggia, Yisela Yipio Pintos y Sol Abraham. Entre confesiones sobre el afuera y momentos bisagra, el conductor sorprendió a todos con un esperado anuncio sobre el futuro del reality.

La cuenta regresiva para la gran final de Gran Hermano se vivió con máxima intensidad en la pantalla de El 9 Televida. Este domingo por la noche, Santiago del Moro rompió el aislamiento e ingresó al juego para compartir una última cena en vivo con las tres jugadoras que lograron superar todas las placas de eliminación y alcanzar la instancia decisiva: Charlotte Caniggia, Sol Abraham y Yisela Yipio Pintos.

Durante la velada, el conductor repasó junto a las finalistas las escenas más emblemáticas de su recorrido, analizó las estrategias que las depositaron en el tramo final y abrió el espacio para revelaciones de alto impacto emocional.

El choque con la realidad y la locura en Uruguay

Uno de los momentos más conmovedores del encuentro se produjo cuando la uruguaya Yipio Pintos recordó los 12 días que debió ausentarse temporalmente de la casa para acompañar a su madre en un sanatorio por un problema de salud. Al consultar con del Moro si podía revelar lo vivido durante esa pausa, el conductor le dio vía libre sin filtros.

“En Uruguay, Gran Hermano es una locura. Yo no era consciente de lo que pasaba. Mientras estaba con mi mamá en el sanatorio, iban los pacientes a la sala a golpearme la puerta y pedirme fotos. Me sacaba fotos con todas las enfermeras. En la gente no sentí nada de odio, solo amor”, confesó la participante sobre la dimensión real del fenómeno televisivo fuera del encierro.

Inscripciones abiertas para la nueva temporada

Además de repasar el paso de las tres finalistas por el certamen, Santiago del Moro guardaba una enorme sorpresa para los fanáticos del formato. Antes de despedirse del estudio, el animador confirmó oficialmente la apertura de la convocatoria para la quinta edición tradicional de Gran Hermano.

El proceso de selección ya se encuentra disponible para todos los mayores de 18 años que busquen ingresar a la casa en la próxima entrega. Quienes deseen postularse deberán completar el formulario oficial de la producción y adjuntar un video de presentación de no más de dos minutos contando su historia personal.

Toda la previa de la gran final y las votaciones decisivas ya se palpitan en El 9 Televida.