Fuerte guiño al fandom #SeyFer en “Amor a Cualquier Precio”: ¿Querés conocer a la mini actriz que hará de la hija de Seyran y Ferit?

Lo que el fandom #SeyFer – #AfRam deseó por tanto tiempo, y militó en las redes, finalmente, parece, que se hará realidad. En exclusiva, te mostramos a la actriz que eligieron para que haga de la hija de Seyran y Ferit Korhan. ¿Te lo vas a perder?

Que ‘Yalı Çapkını’ llega a su final ya no es ningún secreto. La novedad de que la novela “Amor a Cualquier Precio”, que Canal 9 Televida emite en las noches y que se ha convertido en un suceso televisivo a nivel mundial, se termina no es noticia, pero sí lo es el hecho de que por la presión del fandom #SeyFer – #AfRam, el productor haya decidido modificar la última parte de la trama dándole, aparentemente, el final que todos deseaban y no el que los guionistas tenían pensado armar. Y es en este contexto que, con ayuda de las fanáticas mediante, por supuesto, te mostramos a quien eligieron para que haga de la hija de Seyran y Ferit. ¿Querés conocerla? Adelante, a leer.

Por estos días, Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu están abocados a filmar el contenido de lo que se corresponde con el episodio número 99 de la serie que finalmente se sabe tendrá 101 capítulos y allí se despedirá de su público. Así, sólo restan dos semanas más para que ‘Yalı Çapkını’, finalice con su rodaje luego de más de 3 años de intenso trabajo.

Con altibajos, con cambios de guión y guionistas en medio, pero siempre con el incondicional apoyo, amor y presión, porque también hay que decir que las chicas militaron a la pareja como nadie, el fandom #SeyFer y #AfRam, parece, que podrán ver a su pareja protagónica en un final colmado de amor y felicidad. Es que todo indica que el suceso televisivo de Turquía parece haber cedido ante este requerimiento del fandom, las pruebas indicarían que la tan ansiada familia con la que Seyran y Ferit Korhan sueñan está a la vuelta de la esquina. Y cómo sabemos… gracias al fandom… cuyo equipo de investigación es digno de ser imitado por el FBI.

Las cuentas de las fanáticas de la series ya se dieron cuenta de que una pequeña actriz turca comenzó a sumarse al set de rodaje, y empezó a seguir a Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir en las redes. La niña en cuestión es Gülce Büşra Burgaz tiene apenas 5 años recién cumplidos pero ya ha participado en varias campañas publicitarias.

Ya se vieron las primeras imágenes de la niña en el Set de “Amor a Cualqueir Precio” y por los anticipos del episodio que se emitirá este viernes en donde Ferit y Seyran, se vuelvan a casar, si por tercera vez, aunque en Canal 9 Televida recién vamos por el primer intento, todo indica que la pequeña de ojos claros, como los de Afra, será el resultado de ese amor que ha atravesado miles de tempestades en estos tres años.

Para llegar a ese momento, en la pantalla mendocina aún hay camino por hacer; pero acá te traemos la zanahoria para que lo puedas bancar.

Mientras, disfrutá del incipiente amor de Seyran y Ferit o de Afra y Mert, todas las noches, a las 22.30, al término de Noticiero 9 edición central, por Canal 9 Televida.