“Fuera plantas”: el ultimátum de Gran Hermano que dejó a seis jugadores en la cuerda floja

La casa de Gran Hermano Generación Dorada atravesó anoche uno de sus momentos más críticos en la pantalla de El 9 Televida.

Tras la salida de Daniela de Lucía, la producción de Gran Hermano decidió patear el tablero con la implementación de la “placa planta”, una estrategia diseñada para sacudir la zona de confort de los participantes y obligar al público de El 9 Televida a elegir quiénes deben abandonar el juego por “no generar contenido”.

La consigna fue letal: los 15 habitantes de la casa quedaron automáticamente nominados. Bajo la modalidad de voto negativo, el público comenzó a rescatar a sus favoritos, dejando en evidencia a los concursantes que pasan desapercibidos en la convivencia. Durante la gala del martes, Santiago del Moro anunció a los 9 salvados, entre los que se destacaron Manu Ibero, Gladys “La Bomba Tucumana”, Danelik Galazán y Jennifer “Pincoya” Galvarini, quienes aseguraron su permanencia.

Seis jugadores quedaron en zona de riesgo

El suspenso se apoderó del living cuando quedaron definidos los nombres de quienes no lograron el apoyo suficiente para salir de la placa. De esta manera, seis jugadores quedaron sentenciados y ahora enfrentan una doble eliminación inminente que se definirá en las próximas horas:

Lolo Poggio

Grecia Colmenares

Juan “Juanicar” Caruso

Franco Zunino

Titi Tcherkaski

Eduardo Carrera

La tensión es total, especialmente para figuras como Grecia Colmenares y Lolo Poggio, quienes ven peligrar su estadía ante la campaña en redes sociales bajo el lema “Fuera plantas”, impulsada por espectadores que exigen perfiles más arriesgados y polémicos.

El repechaje: la sombra que acecha a los sobrevivientes

Pero la resolución de esta placa no es el único frente de tormenta. Santiago del Moro ya anticipó que el próximo domingo, además de la gala regular, se abrirá oficialmente el repechaje. La noticia generó paranoia entre los que siguen en carrera, ya que el ingreso de nuevas caras y el regreso de exjugadores alterará todas las alianzas actuales.

Entre los nombres que resuenan con fuerza para volver se encuentran Yipio y Andrea del Boca. Incluso se especula con una posible revancha para Carmiña Masi, quien manifestó en sus redes sociales el deseo de tener una segunda oportunidad. Lo cierto es que, con la “placa planta” definida y el repechaje a la vuelta de la esquina, el reality en la pantalla de El 9 Televida entró en su fase más explosiva.