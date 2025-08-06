“Fue desgarrador”: Julieta Prandi declaró en el juicio contra su ex por abuso sexual

La modelo relató años de sometimiento, aislamiento y humillaciones en un juicio que esperó cinco años en la justicia.

Julieta Prandi se presentó ante el tribunal y en la declaración que prestó, que duró 90 minutos este miércoles en Buenos Aires, desgarró a los presentes en la sala. Hace seis años la actriz, modelo y conductora denunció a Claudio Contardi, su ex marido y el padre de sus hijos, por abuso sexual, violencia psicológica y amenazas. Su testimonio fue crudo, doloroso y revelador.

El abogado de Julieta Prandi afirmó que la declaración de la actriz “fue desgarradora” y señaló que la defensa de Claudio Contardi, acusado por presunto abuso sexual agravado, “no tiene forma de hacer quedar como una mentirosa” a la conductora.

Javier Baños dialogó con la prensa y resaltó que a su clienta se quebró cuando prestó testimonio en los Tribunales de Campana.

Un medio de CABA, La Nación, accedió a la sala donde Prandi declaró y el relato con citas textuales explica cronológicamente lo que vivió la mujer.

Prandi fue contando paso a paso ante los jueces la historia que comenzó en 2008, cuando retomó el vínculo con quien había sido su pareja entre 2000 y 2005. “Volvió como un amigo, más amable, empático. Yo estaba en un estado de vulnerabilidad. Cuando me quise acordar, ya estábamos de novios”, relató. En 2011 nació su primer hijo, Mateo, y en 2015, Rocco. Fue entonces cuando, según declaró, comenzaron los abusos.

“Yo era su esposa y lo tenía que hacer”, dijo Prandi sobre las exigencias sexuales que se volvieron parte de una rutina de sometimiento. “Cuando dormía me agarraba del cuello, se ponía por detrás, abusaba de mí y cuando acababa, salía y lo hacía sobre mi cuerpo. Me daban muchas ganas de vomitar. Cada vez que lo recuerdo tengo ganas de vomitar”.

La actriz describió haber estado atrapada en un entorno de control absoluto por parte de su ex. Vivía en Escobar, aislada de su familia y amigos, con sus dos hijos pequeños y una mujer que, según dijo, actuaba como “carcelera”.

“Le pasaba informes de todo. No tenía vida. Se encargaba de dejarme la heladera llena para los días que él no iba a estar. Era llegar y a mí se me cerraba la garganta, no podía respirar”, recordó.

El relato incluyó insultos, humillaciones y amenazas recibidas. “Me decía que estaba vieja, que era una bolsa de leche, que sin él no iba a poder trabajar, que era un depósito de semen”. También denunció que sus hijos fueron víctimas de maltrato.

Para lo que sucedió este miércoles en la mañana el letrado pidió que haya un biombo para que Prandi y Contardi no puedan mirarse: “Solicité expresamente que no haya contacto visual”.

“Estaba re angustiada, la vi re mal, este juicio tendría que haber empezado hace cinco años”, recriminó el abogado de la modelo.

Los hermanos Nicolás y Tomás Nitzcamer, patrocinantes de Contardi, presentaron un pedido de nulidad ante los jueces Daniel Répolo, Mariano Aguilar y Mariano Leiro para que el empresario gastronómico afronte un juicio por jurados populares.

En este sentido, Baños calificó esta decisión de“maniobra dilatoria” a raíz de que los defensores “constantemente ponen palos en la rueda”.