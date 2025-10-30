“Feliz cumpleaños D10S” : así recordaron los famosos, en el día en que hubiese cumplido 65 años, a Diego Maradona

Este 30 de octubre, Diego Armando Maradona, hubiera cumplido 65 años; y a pesar de que murió en 2020 su recuerdo sigue vivo. Así lo homenajearon los famosos en sus redes.

Macarena Gonzalez

Como sucede cada 30 de octubre, la memoria colectiva de los argentinos y de los amantes del fútbol se enciende. Es que no es un día más, es el día en que el Diego, D10s, o simplemente Maradona cumpliría años. A 65 años de su nacimiento, el país volvió a sumergirse en el fervor maradoniano como si no existiera el paso del tiempo. Las redes sociales estallaron en homenaje, el mundo del espectáculo y del deporte se unió en recuerdos y el cariño popular reinó por encima de cualquier grieta. Desde fotos inéditas hasta mensajes cargados de nostalgia y admiración, la jornada se tiñó una vez más de celeste y blanco en nombre del ídolo eterno.

De los primeros famosos que subieron a sus redes el homenaje al 10 estuvo Marcelo Tinelli, quien compartió una selección de fotos junto a Diego, apelando al mítico número y dejando en claro la cercanía y admiración que existía entre ambos. “Podría poner miles de fotos y videos juntos. Elegí estas 10, porque ese es tu número. Gracias por tantas alegrías a todos los argentinos. Seguís estando siempre junto a nosotros”, escribió el conductor.

El conductor acompañó su publicación con postales icónicas. La dedicatoria final, entre emojis de corazones, banderas argentinas y una pelota de fútbol, resumió el sentimiento de millones: “Feliz cumple, Dieguito. Estás en cada uno de nosotros por siempre”.

“Gracias Diego. Te recuerdo hoy y siempre”, fueron las palabras que eligió Guillermo Coppola para recordar el cumpleaños de quien lo hizo famoso.

El grito de admiración y nostalgia se sumó con el mensaje de Daniel Osvaldo, quien eligió una foto con Maradona y escribió directo al corazón: “Feliz cumpleaños D10S. Te amo y te extraño todos los días de mi vida”. Por otro lado, el periodista y conductor Pedro Rosemblat optó por una imagen de Maradona con anteojos negros y sentenció: “Te vamos a amar, recordar y extrañar toda la vida”.

El homenaje se completó con postales que demostraron que el fallecido ídolo sigue vigente en todos los rincones: Andy Kusnetzoff y Nancy Dupláa compartieron la misma imagen, el Diez con la pelota en la cabeza y la sonrisa inconfundible. Kusnetzoff resumió en “Eterno” toda una vida; Dupláa, en “Capitán”, la síntesis de quien supo liderar dentro y fuera de la cancha.

Así, entre recuerdos, fotos, videos y palabras, el cumpleaños de Maradona volvió a ser una cita colectiva con la emoción, la historia y la cultura argentina.

