“Feliz cumpleaños D10S” : así recordaron los famosos, en el día en que hubiese cumplido 65 años, a Diego Maradona

Este 30 de octubre, Diego Armando Maradona, hubiera cumplido 65 años; y a pesar de que murió en 2020 su recuerdo sigue vivo. Así lo homenajearon los famosos en sus redes.

Como sucede cada 30 de octubre, la memoria colectiva de los argentinos y de los amantes del fútbol se enciende. Es que no es un día más, es el día en que el Diego, D10s, o simplemente Maradona cumpliría años. A 65 años de su nacimiento, el país volvió a sumergirse en el fervor maradoniano como si no existiera el paso del tiempo. Las redes sociales estallaron en homenaje, el mundo del espectáculo y del deporte se unió en recuerdos y el cariño popular reinó por encima de cualquier grieta. Desde fotos inéditas hasta mensajes cargados de nostalgia y admiración, la jornada se tiñó una vez más de celeste y blanco en nombre del ídolo eterno.

De los primeros famosos que subieron a sus redes el homenaje al 10 estuvo Marcelo Tinelli, quien compartió una selección de fotos junto a Diego, apelando al mítico número y dejando en claro la cercanía y admiración que existía entre ambos. “Podría poner miles de fotos y videos juntos. Elegí estas 10, porque ese es tu número. Gracias por tantas alegrías a todos los argentinos. Seguís estando siempre junto a nosotros”, escribió el conductor.

El conductor acompañó su publicación con postales icónicas. La dedicatoria final, entre emojis de corazones, banderas argentinas y una pelota de fútbol, resumió el sentimiento de millones: “Feliz cumple, Dieguito. Estás en cada uno de nosotros por siempre”.

“Gracias Diego. Te recuerdo hoy y siempre”, fueron las palabras que eligió Guillermo Coppola para recordar el cumpleaños de quien lo hizo famoso.

El grito de admiración y nostalgia se sumó con el mensaje de Daniel Osvaldo, quien eligió una foto con Maradona y escribió directo al corazón: “Feliz cumpleaños D10S. Te amo y te extraño todos los días de mi vida”. Por otro lado, el periodista y conductor Pedro Rosemblat optó por una imagen de Maradona con anteojos negros y sentenció: “Te vamos a amar, recordar y extrañar toda la vida”.

El homenaje se completó con postales que demostraron que el fallecido ídolo sigue vigente en todos los rincones: Andy Kusnetzoff y Nancy Dupláa compartieron la misma imagen, el Diez con la pelota en la cabeza y la sonrisa inconfundible. Kusnetzoff resumió en “Eterno” toda una vida; Dupláa, en “Capitán”, la síntesis de quien supo liderar dentro y fuera de la cancha.

Así, entre recuerdos, fotos, videos y palabras, el cumpleaños de Maradona volvió a ser una cita colectiva con la emoción, la historia y la cultura argentina.