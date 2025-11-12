Falleció Dylan, el perro de Alberto Fernández y le dedicó un mensaje: “Ahora correrás en algún paraíso en el que volveremos a encontrarnos”

El nombre del perro se convirtió en tendencia en Argentina luego de que el expresidente lo despidiera en sus redes sociales.

El ex presidente Alberto Fernández despidió con un emotivo mensaje a su perro Dylan, quien falleció tras varios meses de problemas de salud. El nombre del can se convirtió en una de las palabras más buscadas y escritas en las redes sociales luego de que el exmandatario le dedicara un mensaje.

El perro de raza Collie lo acompañó durante los cuatro años que Fernández pasó en la Quinta de Olivos, convirtiéndose en una figura muy querida por sus seguidores.

De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, Dylan vivía junto al exmandatario en Puerto Madero, donde solía salir a pasear a diario con su paseador. En el último tiempo, vecinos del barrio lo habían visto más débil y con dificultades para caminar.

Fernández compartió su despedida en Instagram, donde escribió: “Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado”. Con palabras conmovedoras, añadió: “En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido. Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan”!

La figura de Dylan trascendió el ámbito privado para instalarse como un fenómeno en redes sociales durante el gobierno de Alberto Fernández. La cuenta de Instagram de la mascota alcanzó más de 46 mil seguidores, mientras que en Twitter sumaba cerca de 21 mil seguidores. En estas cuentas, administradas por un community manager, se difundían imágenes y videos de la rutina de Dylan junto a Fernández y otros miembros de su entorno, incluidas fotografías en el barrio porteño de Puerto Madero, donde la familia residía cuando el político no se encontraba en la Quinta de Olivos.

La biografía y las redes de Dylan incluyeron imágenes y videos que reflejaban el día a día de la mascota tanto en las oficinas como en los parques de la Quinta de Olivos. En varias de esas publicaciones, se mostraba la interacción entre el ex presidente y su collie, así como paseos en la residencia y reuniones informales de trabajo. El tono de las publicaciones variaba entre el humor y la ironía, ofreciendo un ángulo cotidiano de la vida política y familiar de Fernández.

Durante la campaña presidencial de 2019 y a lo largo de su mandato, Dylan se transformó en una figura presente en la comunicación pública del ex presidente y participó en momentos clave, como la jornada de las PASO, cuando Fernández fue retratado paseando a su perro por las calles de la ciudad antes de dirigirse a votar. La biografía virtual de Dylan remarcaba ese perfil: “Collie nacional y popular”, nacido en Pilar y bautizado en honor a Bob Dylan, como recordaba el propio Fernández en referencias previas.