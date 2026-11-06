“Expone al que tiene que contestar”: los contundentes motivos por los que Araceli González rechazó ir a PH, Podemos Hablar

Alejada por el momento de los estudios de televisión tradicionales, Araceli González rompió el silencio y explicó detalladamente las razones por las cuales rechazó la invitación para sentarse en el punto de encuentro de PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en la pantalla de El 9 Televida.

En una charla a fondo con un programa de televisión de Buenos Aires, Araceli González se sinceró sobre los motivos que la llevaron a declinar la propuesta de participar en el clásico programa de los sábados por la noche, PH Podemos Hablar, que se emite en la pantalla de El 9 Televida, dejando en claro que su decisión no pasa por un conflicto con la producción, sino por una cuestión de prioridades y energía personal.

Por qué rechazó ir a PH, Podemos Hablar

“No fui a PH, pero estuve viendo algunas cosas que fueron sucediendo. Me invitaron como siempre. A Andy lo amo”, aclaró de entrada la actriz, destacando el cariño y los años que conoce al conductor. Sin embargo, enumeró los escollos que le impiden aceptar: “No tengo tiempo, estoy complicada y es toda una movida ir a un programa. Como estoy con el lanzamiento de esta plataforma y mi marca, no tengo energía. Ir a un lugar sin energía… podés cometer muchísimos errores”.

A su vez, reconoció que la dinámica del formato propicia momentos complejos: “Es un programa que lleva a un lugar de polémica, eso es real. Siempre sucede algo con los invitados o personajes, todos los años”. Incluso, se refirió al clásico segmento del “cara a cara” y a las tensiones que se generan: “Quizás un invitado puede cometer un gran error, por lo que queda mal parada esa persona que preguntó y expone al que tiene que contestar. Ahí hay que ser muy cuidadoso”.

En este sentido, reveló que estuvo atenta a situaciones recientes del ciclo, como el fuerte cruce entre Santiago Maratea y la periodista “China” Ansa: “Lo vi. Me pareció un montón todo. Hay cosas que se te van de las manos y no porque seas hijo de… simplemente porque es muy fuerte y no lo sabes abordar… Uno puede ir a programas a hablar, pero hay un límite para exponer”. Para cerrar el tema, reiteró su respeto hacia el conductor: “Lo hace desde hace muchos años. Lo respeto y lo quiero”.

Nuevos proyectos y una chicana para Griselda Siciliani

Más allá de su negativa al ciclo de Telefe, Araceli sorprendió al repasar su futuro laboral y anticipar que extraña la pantalla chica: “Me dan muchas ganas de hacer televisión, no sé si por las mañanas. Me ofrecieron hacer algo el año que viene y vamos a hablar más adelante. También tuve una propuesta de streaming en Olga y me encanta, pero también tenemos que charlar”.

Lejos de esquivar las preguntas de índole personal y mediática, la actriz fue consultada sobre el reciente conflicto entre Sabrina Rojas y Griselda Siciliani. Sin esquivar el bulto, lanzó un picante comentario sobre cómo suele quedar involucrada en temas ajenos: “Hay personas que hablan un poco de más y generan estos conflictos, pero yo siempre quedo como expuesta”. Y, entre risas, remató ironizando con una de las frases más recordadas de su colega: “No hablo de mi vida privada”.

Para saber quién sí estará en PH, seguí leyendo las notas de elnueve.com y no te despegues de la pantalla de El 9 Televida.