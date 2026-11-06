Éxito rotundo: Lali y Miranda! lanzaron su disco BOM y anunciaron tres shows históricos

Tras arrasar en plataformas digitales con el lanzamiento de su flamante disco en conjunto, BOM —el proyecto que unió a Lali Espósito y Miranda!—, los máximos referentes del pop nacional anunciaron su esperada llegada aos escenarios. Con un concepto que promete romper esquemas, se presentarán en diciembre en el Movistar Arena de Buenos Aires. Enterate de las fechas, el repertorio y cómo conseguir las entradas.

La unión musical más imponente del año ya es una realidad consagrada. Tras la gran expectativa generada a fines de octubre con el estreno del cortometraje de dieciséis minutos y el primer corte de difusión, el pasado martes 3 de noviembre vio la luz BOM, el primer álbum discográfico en conjunto de Lali y Miranda! (el aclamado dúo integrado por Juliana Gattas y Ale Sergi), editado bajo el sello de Sony Music Argentina.

Lejos de conformarse con el éxito rotundo que el material cosechó en plataformas digitales, los artistas coronaron una semana a puro vértigo con un anuncio que enloqueció a sus fanáticos: la presentación oficial en vivo con tres funciones imperdibles.

Fechas, preventa y el aviso de que “no es un concierto convencional”

Los músicos llevarán las diez canciones que componen el disco al Movistar Arena de Buenos Aires durante tres únicas funciones confirmadas para los días 17, 18 y 19 de diciembre, aclarando enfáticamente que no se agregarán más fechas.

La preventa de entradas comenzó este viernes 6 de noviembre a las 10 de la mañana con exclusividad para clientes del Banco Provincia de Buenos Aires (ofreciendo hasta 12 cuotas sin interés con Mastercard y hasta 6 con Visa), mientras que la venta general se habilitará de manera inmediata una vez agotado ese stock inicial.

“No es un concierto convencional. No es un show como los que hacemos por separado y ya conocen… es BOM”, advirtieron desde la producción sobre la magnitud del espectáculo que preparan.

Cómo suena y qué hay detrás de BOM

Compuesto íntegramente por diez tracks (entre los que destacan títulos como «Bailar o morir», «Señora», «En Italia», «Migajas», «Adonde», «Hiperlove», «Ganar», «Piel», «Helecho» y «Vivo del pop»), el disco fusiona las mentes creativas de Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi en la composición, bajo la producción de Mauro De Tommaso y el propio Sergi.

El concepto artístico se aleja de los universos individuales de cada uno para sumergirse en una estética sofisticada, elegante y con guiños a la moda europea. Musicalmente, el álbum respira aires de música disco —con claros homenajes a Donna Summer en «Helecho»—, tintes techno en «Vivo del pop» e «Hiperlove», y una impronta retro con referencias a Raffaella Carrà en «En Italia». Además, la melomanía de Sergi imprime una atmósfera oscura y cercana al rave, emparentada con la tradición electrónica de Madonna.

Las letras, por su parte, oscilan con inteligencia entre la fiesta, el amor, la ironía en «Señora», el retrato de vínculos complejos en «Migajas» y la exploración erótica en «Piel».