“Estás vacía”: el feroz ida y vuelta entre Sol y Manu que rompió la convivencia en Gran Hermano

En una de las discusiones más fuertes que se recuerden en la historia del reality, Sol Abraham y Manuel Ibero cruzaron todos los límites. Lo que arrancó por una taza sucia derivó en ataques personales, cuestionamientos físicos y una división que dejó a la casa fracturada.

La tensión por la sanción colectiva y el complot detectado por la producción terminó de explotar de la peor manera. En una de las discusiones más fuertes que se recuerden en la historia del reality, Sol Abraham y Manuel Ibero cruzaron todos los límites en Gran Hermano. Lo que arrancó por una taza sucia derivó en ataques personales, cuestionamientos físicos y una división que dejó a la casa fracturada. Mirá las repercusiones de la pelea más fuerte del reality en El 9 Televida.

El clima ya estaba enrarecido tras el complot que dejó a todos los jugadores en placa. En ese contexto de desconfianza, Manu Ibero explotó contra quienes no colaboran: “A vos también te lo digo en la cara. Vos no lavás un cara…”. La respuesta de Sol Abraham no se hizo esperar, apelando a la soberbia y al juego psicológico: “¿Estás nervioso? Parece que te vas”.

“Cociná, que para eso servís”

A medida que el tono subía, la estrategia quedaba de lado para dar paso a los insultos. “Qué engreída que sos, no puedo creer lo soberbia que sos”, le espetó el ex de Zoe Bogach. Sol, lejos de achicarse, le recordó su rol en la casa de manera despectiva: “Cociná, Manu, que para eso servís. Para eso viniste, para cocinar y generar contenido”.

Sin embargo, el punto de no retorno llegó cuando se metieron con la vida privada y el físico. Manu la acusó de estar “vacía” y de creerse superior por sus relaciones pasadas, mientras que Sol lanzó una acusación que generará polémica en las galas de El 9 Televida: “Andá a entrenar, inyectate cositas saludables. Me parece que tus músculos no son naturales”.

¿Quién pagará las consecuencias este lunes?

El impacto de esta pelea ya se siente en las redes sociales, donde el público mendocino se divide entre quienes bancan la frontalidad de Sol y quienes ven en Manu a una víctima de agresiones personales. El hecho de que Ibero haya sido el primero en bajar de la placa el domingo le dio un impulso de confianza, pero la convivencia será un calvario de ahora en adelante.

Acá compartimos el video por si te lo perdiste

Este lunes, la gala de eliminación será determinante. Con siete nominados aún en riesgo, el veredicto de la gente dictará quién tiene la razón en esta guerra de egos. ¿Logrará Sol mantener su lugar tras sus polémicos dichos o el público castigará su soberbia? Lo único seguro es que, después de este video, nada volverá a ser igual en la casa más famosa.