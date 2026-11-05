“Estaría sorprendido con lo que logré”: la emotiva confesión de Marta Fort en A la Barbarossa al recordar a Ricardo Fort en el día de su cumpleaños

En una fecha sumamente sensible, Marta Fort fue parte de A la Barbarossa —el ciclo matutino que se emite en la pantalla de El 9 Televida en Mendoza al término de Cada Día— para recordar a su padre, Ricardo Fort, en el que habría sido su cumpleaños número 58. En medio de su exitoso paso por el éxito indiscutido de las noches, MasterChef Celebrity, la influencer abrió su corazón y reflexionó sobre el dolor, los recuerdos y el orgullo por su presente.

El 5 de noviembre se convirtió en una jornada especial y movilizante para Marta Fort, fecha en la que su padre, el inolvidable Comandante Ricardo Fort, hubiera cumplido 58 años. En la previa de las grabaciones de MasterChef Celebrity —el certamen gastronómico que lidera el rating nocturno—, la joven eligió abrir su corazón en un mano a mano íntimo con Pía Shaw en el programa A la Barbarossa, emitido en las mañanas de El 9 Televida (al término de Cada Día).

Sensibilidad y el ritual de recordarlo

Visiblemente movilizada desde las primeras horas del día, Marta admitió que al despertarse pensó en no asistir a las grabaciones, aunque rápidamente optó por salir y enfocar su energía. “A veces es mejor salir de la cueva, tener tus planes”, expresó, detallando que planeaba hacer un espacio en su rutina para visitar el memorial donde descansa su padre, un lugar que le aporta tranquilidad.

A casi trece años de la dolorosa pérdida ocurrida el 25 de noviembre de 2013, cuando tanto ella como su hermano Felipe tenían apenas nueve años, la influencer reconoció que el peso de la fecha va mutando con los años. Lo que más la atraviesa hoy es tomar conciencia de todo lo que él no pudo presenciar: “Este año fue muy importante para mí y me hubiera gustado que hubiera vivido esta faceta mía, conocer a la gente que yo conocí”.

Su paso por MasterChef Celebrity y la mirada de su padre

Consultada sobre qué le diría Ricardo al verla hoy frente a las cámaras de la televisión, Marta respondió con una mezcla de orgullo y ternura: “Yo aspiro a que esté feliz. Creo que estaría feliz y, quizás, sorprendido con lo que logré yo sola. Me siento así como si fuera, como le digo siempre, la sobrina del grupo”. Además, confesó que su participación en el exigente certamen de cocina funciona como un puente en su memoria: parte de sus apariciones públicas son por disfrute personal y, al mismo tiempo, pensando en él.

Por último, al referirse a su hermano Felipe, destacó que él transita el duelo de una manera mucho más reservada y hacia adentro, mientras que ella se define como una persona sumamente expresiva que necesita exteriorizar sus sentimientos. El emotivo paso de Marta por el ciclo matutino coronó el recuerdo de una figura que dejó una marca imborrable en el corazón del público, fiel al deseo que el propio Ricardo siempre tuvo de brindar un gran show.

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