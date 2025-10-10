“Estaban shockeadas”: Cómo fue el reencuentro de Thiago Medina con sus hijas

Tras 28 días internado Thiago Medina recibió el alta médica y lo primero que hizo apenas salió del hospital fue ir a ver sus hijas. Y así fue el reencuentro de los tres.

Este viernes, tras 28 días en terapia intensiva, Thiago Medina recibió el alta médica. Mientras abandonaba el hospital de Moreno, el ex Gran Hermano le dijo a la prensa que lo esperaba a la salida, que lo primero que quería hacer era ir a ver a sus hijas fruto de su relación con su ex compañera del reality, Daniela Celis. Y así fue. Pero el reencuentro no fue como él se lo imaginaba, relató luego Romina Uhrig, amiga cercana de la pareja.

“Es un milagro, estamos todos muy felices”, comenzó relatando Uhrig en diálogo con A la Tarde y sumó: “Las nenas estaban shockeadas al verlo, pero después, enseguida se le subieron encima. Él, feliz. Fue muy emocionante verlo en su casa y con su familia. Fue muy fuerte”.

“Con Marcos fuimos a buscar a Thiago al hospital y lo llevamos a la casa. Hicimos un videito, lo van a ver, es hermoso ese momento. Lloramos todos ahí”, continuó Romina Uhrig y cerró: “Esto fue un milagro realmente. Hoy le decía que yo sabía que era fuerte, pero no me imaginaba que tanto. Fue de un día para otro, los médicos no le daban posibilidades”.

Thiago Medina recibió el alta este viernes. A su salida del hospital le contó a los periodistas que lo esperaban en la puerta que pensó cuando le dieron el alta: “Cuando me desperté, en tomar agua y, cuando me dieron el alta, en ir a ver a mis hijas. Es lo que más quiero”.

“Me cambió todo, la manera de pensar, de disfrutar de nuevo la vida”, siguió diciendo para el Lape Club Social . Inmediatamente, fue consultado por las versiones de que le había pedido casamiento a Daniela Celis, pero lo negó y aseguró que, en caso de que pase, se enterarían por las redes.

“Pensé mucho en mis hijas, en querer estar con ellas, en querer llegar a casa y que llegue este día, más que nada”, expresó sobre su deseo de encontrarse con Laia y Aimé.