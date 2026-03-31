Escandalosa eliminación: Franco Poggio quedó fuera de juego y Brian Sarmiento desató la furia de la casa

En una gala que combinó el histórico ingreso de Tamara Paganini con una definición para el infarto, el público decidió que Franco Poggio sea el nuevo eliminado del reality. Sin embargo, lo que debió ser una despedida emotiva terminó en un enfrentamiento a los gritos por la polémica actitud de Brian Sarmiento.

La noche del 30 de marzo quedará marcada como una de las más calientes en la historia de Gran Hermano Generación Dorada en la pantalla de El 9 Televida. En una gala que combinó el histórico ingreso de Tamara Paganini con una definición para el infarto, el público decidió que Franco Poggio sea el nuevo eliminado del reality. Sin embargo, lo que debió ser una despedida emotiva terminó en un enfrentamiento a los gritos por la polémica actitud de Brian Sarmiento.

La placa negativa comenzó con Lola Tomaszeuski y Yanina Zilli siendo salvadas por el voto de la gente, dejando el duelo final entre dos perfiles opuestos: el estilo confrontativo del exfutbolista y el perfil bajo del modelo y novio de Lizardo Ponce. Finalmente, Santiago del Moro anunció que Franco debía abandonar la casa, desatando una marea de reacciones contrapuestas.

El festejo de la discordia: “Fúmensela, perdieron”

Apenas se conoció el resultado, Brian Sarmiento estalló en un festejo eufórico que muchos consideraron una falta de respeto hacia el compañero que se iba. “¡Mano a mano con el que sea! ¡Acá me quedo!”, gritó el jugador, desafiando a quienes lo habían nominado.

La provocación no pasó desapercibida para Lolo Poggio, quien cruzó al exfutbolista en vivo: “Semejante grandote… sos prepotente”. Lejos de calmar las aguas, Brian redobló la apuesta con una frase letal: “Bánquesela, perdieron. Ya está, chicos, fúmensela”. La tensión escaló cuando Lolo respondió con ironía sobre la supuesta soberbia del participante, marcando una grieta que promete dividir a la casa en dos bandos irreconciliables.

Una despedida con altura

A diferencia del clima hostil generado por el festejo de Sarmiento, Franco Poggio se retiró con un mensaje conciliador y visiblemente conmovido. “Me llevo una experiencia muy linda, que gane el mejor“, expresó el joven antes de cruzar la puerta, agradeciendo la oportunidad a la producción.

Con la salida de Franco, quedan 22 participantes en carrera, incluyendo a la recién ingresada Tamara Paganini, quien fue testigo de lujo de este primer gran escándalo de la nueva etapa. La casa de El 9 Televida arde y la tregua parece ser cosa del pasado.