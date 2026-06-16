Escándalo y furia en Gran Hermano: Franco Zunino fue eliminado, Yanina Zilli insultó a todos y el público rompió una “maldición”

En una gala picante y marcada por la televisación del Mundial 2026, el participante que venía de sacar al “Turco” García y a Brian Sarmiento cayó en el mano a mano contra Campanita. El llanto descontrolado de su gran aliada y un fuerte exabrupto contra la casa. Todo lo que dejó el reality de El 9 Televida, acá.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo y explosivo capítulo que terminó por dinamitar la convivencia entre los participantes. En una gala de eliminación atípica y rodeada por la expectativa de la cita mundialista, el público dictaminó que Franco Zunino se convirtiera en el nuevo eliminado del reality de El 9 Televida tras perder un reñido mano a mano telefónico contra Steffany “Campanita” Pereira. La resolución desató un violento ataque de furia y llanto por parte de Yanina Zilli y las repercusiones no se hicieron esperar.

Zunino no era un jugador más dentro de la competencia: formaba parte del selecto grupo que ingresó desde el primer día y venía arrastrando el mote de “gigante” tras haber protagonizado varias polémicas y haber sacado de juego a figuras de la talla de Brian Sarmiento la semana anterior. Sin embargo, sus 113 días espectaculares dentro del juego llegaron a su fin.

Cómo se dividió la placa y el batacazo de “Campanita”

La velada comenzó con una placa sumamente numerosa e impredecible que mantuvo en vilo a los seguidores del programa. En una primera instancia marcada por el voto positivo, la audiencia decidió sacar de la zona de riesgo a tres de las mujeres más fuertes del ciclo: Solange “Sol” Abraham, Andrea del Boca y Cinzia Francischiello.

A partir de allí, el destino de los seis nominados restantes quedó sellado por el voto negativo, donde el público fue salvando a los participantes en un goteo de pura tensión:

Alejandra Majluf: Primera salvada con apenas el 1,6% de los votos.

Luana Fernández: Segunda salvada con el 2,8% .

Yisela “Yipio” Pintos: Tercera salvada con el 6,4% , agradeciendo el apoyo de Argentina y Uruguay.

Leandro Nigro: Cuarto salvado con el 14,2%, dejando el mano a mano final armado entre Campanita y Zunino.

La victoria de “Campanita” representó un verdadero batacazo para los analistas del afuera, dado que es una de las jugadoras que mayor rechazo cosecha en las redes sociales. Con su continuidad, no solo estalló el festejo junto a su bando (integrado por Solange, Cinzia y Tamara Paganini), sino que además se rompió la famosa “maldición” de Titi Tcherkaski, apodada la “yeta” de la casa debido a que el participante que apoyaba, terminaba abandonando el certamen.

El descontrolado ataque de furia de Yanina Zilli

Mientras “Campanita” saltaba de alegría, la casa se convirtió en un escenario de extrema tensión. Yanina Zilli se quebró por completo al despedir a su gran aliado y, lejos de contener las formas, esperó a que Zunino caminara hacia el jardín para lanzar un descargo letal y a los gritos frente a todos sus compañeros:“¡Mirá quién se va! ¡Con la cantidad de gente de m… que hay acá y se va Zunino! ¿Qué m… ven afuera? ¿Qué ve la gente?”, gatilló Zilli sin ningún tipo de filtro.

El exabrupto generó rispideces inmediatas. Nenu López cruzó con dureza al grupo de Solange y Cinzia por la desmedida forma en que celebraron la caída de su compañero, exigiendo un mínimo de respeto por el momento de la salida. Por su parte, Zunino eligió retirarse con la cabeza en alto, asegurando que se sentía “muy ganador” por haberse manejado con educación y le prometió a Yanina que en el afuera buscaría a sus dos hijos para enviarles un beso de su parte.

Acá te dejamos el video del sublime momento:

¡Atención! Cambios en la programación de este martes por el Mundial

La salida de Franco Zunino deja a 21 participantes en carrera, pero el juego entrará en una breve pausa. Desde la producción confirmaron que este martes 16 de junio no habrá emisión de Gran Hermano. La pantalla de El 9 Televida se vestirá de gala para transmitir el debut y el primer partido de la Selección Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026.