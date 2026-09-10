Escándalo en el detrás de escena de Popstars: revelan “actitudes de diva” de Ángela Torres y el portazo de dos figuras clave

A pocas semanas de su esperado estreno, Popstars atraviesa días convulsionados dentro y fuera de la pantalla. Tras los rumores por reajustes en la grilla televisiva, salieron a la luz escandalosos detalles del detrás de escena del programa de talentos de El 9 Televida.

La nueva temporada de Popstars no logra encontrar la calma. Apenas tres semanas después de su desembarco en la pantalla de El 9 Televida, el talent show musical quedó en el ojo de la tormenta debido a fuertes versiones que salpican a una de las integrantes estelares de su jurado y revelan una serie de bajas inesperadas en el equipo.

La bomba periodística estalló al aire de LAM, donde destaparon la trastienda de las grabaciones y las crecientes rispideces que se estarían viviendo en los pasillos de la producción.

“Divismo” y resistencia a las jornadas extensas

El encargado de poner blanco sobre negro fue el panelista Pepe Ochoa, quien aseguró haber recibido testimonios directos de personas que integran el proyecto audiovisual: “Lo que está pasando en Popstars ahora es que está muy complejo el divismo de Ángela Torres. Me dicen que con Nicki Nicole todo bien, con Charly García todo bien, y que Nico Vázquez es como el papá de la familia; pero Ángela no se quiere mezclar. Está medio cansada con el tema de las grabaciones y no quiere hacer los copetes posteriores”, reveló Ochoa sobre el comportamiento de la actriz.

Según precisaron en el informe, tras filmar casi tres horas de gala, los jurados deben realizar las participaciones individuales para edición, una tarea que habría generado un abierto malestar en la joven artista.

Dos renuncias que sacuden al programa

El clima de tensión no terminó allí. En el mismo espacio televisivo confirmaron el alejamiento de dos figuras del ecosistema digital que participaban del formato: Martín Cirio y Valen Rizzuti.

Si bien trascendió que Cirio se habría retirado muy molesto tras un desacuerdo en los pasillos, en el caso de la streamer Valen Rizzuti aclaró que su salida estuvo motivada por cambios en las condiciones contractuales iniciales que le impedían cumplir con la rutina diaria, optando por priorizar sus compromisos en la señal Olga.