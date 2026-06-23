¡Es un hombre! Santiago del Moro filtró las primeras pistas del “Congelados” que se verá esta noche en Gran Hermano

Tras la histórica eliminación de Titi Tcherkaski que se vivió en la pantalla de El 9 Televida, el conductor rompió el silencio en su programa de radio y adelantó detalles exclusivos de la gala. Todos los ojos están puestos en la misteriosa visita que ingresará a la casa este martes a la noche.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada todavía está procesando el cimbronazo de la última gala de eliminación, en la que se registró un récord de más de seis millones de votos y se determinó la salida de una de las grandes estrategas del juego, Titi Tcherkaski. Sin embargo, en el reality de la pantalla de El 9 Televida no hay tiempo para lamentos y la expectativa ya se mudó por completo a la gala de este martes.

Esta mañana, en su clásico programa radial El club del Moro, Santiago del Moro se encargó de encender los motores de la previa revelando pistas exclusivas sobre el esperado juego del “Congelados”, la dinámica en la que los participantes deben quedarse completamente inmóviles mientras un ser querido o una figura entra a visitarlos.

Las pistas del conductor y las teorías en las redes sociales

Al analizar lo que sucederá en las próximas horas, el animador aclaró una duda que venía dando vueltas entre los fanáticos del ciclo: “Hoy tenemos congelados. El primer congelado que hubo fue el de Anita, la hija de Andrea del Boca, que entró a buscar su valija, pero todavía nadie ingresó formalmente para ver a alguien”, aclaró.

Acto seguido, Santiago del Moro soltó el dato que revolucionó las redes: “No puedo contar mucho, solo que es un hombre”. La pista desató una catarata de especulaciones y teorías en X (ex Twitter). El nombre más fuerte que suena por estas horas entre los seguidores es el del exfutbolista “El Turco” Claudio García, teniendo en cuenta los múltiples acercamientos y menciones que se hicieron dentro de la casa entre su pareja, Mariela Prieto, y el participante Emanuel Di Gioia.

El lamento de Del Moro por la salida de Titi

Más allá de los adelantos, el conductor también se tomó un minuto para reflexionar sobre la ajustada votación del lunes, donde la tiktoker abandonó el certamen tras perder el versus contra Solange Abraham. Del Moro confesó que el resultado final arruinó por completo sus predicciones iniciales del juego.

“Anoche se fue Titi, la verdad que me dio mucha pena. Yo pensé que iba a ser una de las finalistas cuando ingresó”, admitió con total honestidad. Además, ventiló un secreto de pasillo: “Apenas empezó el programa, con los productores hicimos un prode y yo la había puesto a ella como una de las finalistas. Pero bueno, no llegó“, cerró sobre el impacto que causó la salida de la creadora de contenidos en el equilibrio del certamen.

Con las alianzas rotas y una visita misteriosa que promete quebrar emocionalmente a los hermanitos, la noche se presenta imperdible. No te pierdas la gala de este martes por El 9 Televida.