“Es patético, escucharme me da mucha vergüenza”: Luciano Castro habló luego de la bizarra nota que dio hablando con acento español

El actor reconoció que escucharse hablando con “acento español fue patético”. Las redes se hicieron un festín parodiando el suceso que dejó de lado la infidelidad y se centró en el por qué Castro se hizo el español.

“Es patético, lo primero que me pasa me da vergüenza, escucharme me da mucha vergüenza, me siento patético. Y es verme otra vez en el mismo lugar de explicar cosas. Está claro que hay un montón de cosas mías que tienen que ver con patrones que hay que mejorar”, dijo Luciano Castro este viernes en un móvil desde Mar del Plata en el que reconoció la infidelidad a Griselda Siciliani. Sin embargo, el hecho de la deslealtad a la pareja pasó a segundo plano luego de que las redes se hicieran un festín con el hecho de que el actor simuló tener acento español en una entrevista.

El actor asumió su responsabilidad y describió cómo afrontó la conversación con su pareja. “Cuando le tuve que contar a Griselda, es patético, hay que reconocerlo. Es como que tengo la gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato las destruyo en un segundo”, declaró.

Acerca de la viralización del audio donde imita un acento español, Castro ironizó: “Todas esas cosas que uno cree que es chistoso es un pelotudo, pero está bien darse cuenta, es cuando te marcan un error, cuando te comes un viaje en la vida… a mí me sigue pasando, debo tener un montón de patrones que tengo que mejorar, que creo haber mejorado, pero no es así. Pero eso es muy personal, no soy analítico, no soy Rolón”.

No ocultó su incomodidad al referirse al audio que circuló en redes: “Lo vivo con vergüenza, imaginate que te escuchas hablando como el Zorro para caerle en gracia a una pendeja, sos un forro, sos patético. Y hay que superar la foto de la verga, lo mío ya es un nivel de pelotudismo enorme, no me bastó con aquello. Ese patetismo lo sentí, te soy sincero, no me cabe tirar la pelota afuera ni nada más de lo que te estoy diciendo”.

luciano castro en el audio que le envio a la españolapic.twitter.com/CFkR6Atj1v — nom0leste (@nom0leste) January 8, 2026

“Yo con Griselda hablo claramente. Griselda juega en otra liga y piensa otra liga, y conmigo habla desde ese lugar. Yo no sabía nada, me contó ella, yo le conté y después fue una charla nuestra”, puntualizó el actor sobre cómo manejó el tema con su actual pareja.