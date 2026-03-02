¿Era Jim Carrey o no? el misterio del actor que apareció “irreconocible” en París y la verdad detrás de su radical cambio

El protagonista de “The Truman Show” recibió un premio honorífico en los Premios César 2026, pero su aspecto físico disparó teorías conspirativas en todo el mundo. Tras los rumores de cirugías y suplantaciones, se reveló quién es el responsable de este engaño visual mundial.

El regreso de Jim Carrey a los escenarios internacionales no pasó desapercibido. En la 51ª edición de los Premios César, celebrada en el teatro L’Olympia de París, el actor de 64 años recibió el César de Honor por su trayectoria. Sin embargo, más allá de su emotivo discurso en francés y el homenaje a sus antepasados, lo que realmente encendió las redes sociales fue su rostro: ojos verdes, piel inusualmente tersa y un cabello negro intenso que lo hacían lucir “irreconocible”.

Inmediatamente, plataformas como X y TikTok se inundaron de teorías que aseguraban que el “verdadero” Jim Carrey había muerto y sido reemplazado por un clon o un doble. Los usuarios comparaban imágenes de su mandíbula y nariz, alimentando un debate sobre si el actor se había sometido a cirugías estéticas extremas o si se trataba de una conspiración de nivel global. Pero la realidad resultó ser tan cinematográfica como sus películas: el responsable fue Alexis Stone, el “camaleón humano”.

Alexis Stone, un reconocido especialista británico en maquillaje hiperrealista, confirmó en sus redes sociales que él fue quien suplantó a la estrella de La Máscara durante la gala utilizando una prótesis artesanal perfecta. Stone ya es famoso por haber engañado a la prensa mundial anteriormente personificando a figuras como Madonna, Jack Nicholson, Jennifer Coolidge y Donatella Versace. Con esta nueva intervención, el artista demostró que su capacidad para replicar identidades puede burlar incluso a las cámaras de alta definición de una alfombra roja.

Mientras el mundo asimila esta broma visual, el futuro del verdadero Jim Carrey sigue siendo un misterio. Aunque anunció su retiro en 2022, el éxito de Sonic 3 a finales de 2024 y los rumores sobre una versión live-action de Los Supersónicos para este 2026 sugieren que el actor podría estar preparando su regreso triunfal a la pantalla grande. Por ahora, el actor sigue refugiado en su vida espiritual y su arte, dejando que, una vez más, el misterio y el humor sean los protagonistas de su carrera.