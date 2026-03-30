Entre rejas y promesas: la conmovedora declaración de amor de Evren a Bahar en prisión

Tras el estallido de furia donde destruyó parte de la mansión con un hacha para liberarse de años de infelicidad, la protagonista termina tras las rejas. Rengin, decidida a ejecutar su venganza, la denuncia por allanamiento y daños, logrando que la policía se la lleve detenida.

La situación de Bahar ha llegado a un límite impensado en El 9 Televida. Tras el estallido de furia donde destruyó parte de la mansión con un hacha para liberarse de años de infelicidad, la protagonista termina tras las rejas. Rengin, decidida a ejecutar su venganza, la denuncia por allanamiento y daños, logrando que la policía se la lleve detenida en pleno hospital y frente a todos sus colegas.

Sin embargo, en medio de la oscuridad del calabozo, aparece una luz de esperanza. Evren no la deja sola y acude de inmediato a su encuentro. El momento entre ambos resulta tan genuino que incluso las demás detenidas quedan conmovidas por la conexión de la pareja.

“Te sigo a donde vayas”

A través de los barrotes, Evren le dedica palabras que reafirman su compromiso incondicional: “Yo te sigo allá donde vayas”, le asegura el cirujano, mientras la tranquiliza prometiendo que se encargará de proteger su carrera profesional ante la mirada de Süreyya.

Antes de retirarse, el médico le declara nuevamente su amor con un profundo “te quiero”. Aunque Bahar se mantiene en silencio, abrumada por el caos legal y sus sentimientos encontrados, la semilla de un nuevo comienzo ya está plantada. La protagonista prefiere enfrentar el juicio de Rengin antes que seguir sometida a sus extorsiones, demostrando que su renacer no tiene vuelta atrás.

No te quedes afuera de lo que se viene en Bahar, este lunes al término de Noticiero 9 Edición Central en El 9 Televida.