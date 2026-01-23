Entre la ironía y el enojo: Andy Chango dijo que lo de MasterChef Celebrity era “una falta de respeto”

La indignación de Andy Chango se notó desde el primer instante de la gala que se emitió este jueves en El 9 Televisa. Es que la producción puso pruebas físicas que para el cantante resultaron imposibles, a lo que se sumó la devolución del jurado. Mirá todas las peripecias que tuvo que atravesar.

El participante no ocultó su enojo luego de no recibir la medalla al mejor plato de la noche, una decisión que generó polémica tanto dentro como fuera de las cocinas del reality de las noches de El 9 Televida.

Todo comenzó cuando los concursantes entraron al estudio y vieron todo decorado con Escocia, a la dificultad del plato, que en ese momento se desconocía, se sumó una prueba física que Andy Chango hizo con mucha dificultad por su problema de rodilla. Divididos en dos grupos de 4 participantes, los equipos debieron tirar de una cuerda con un pañuelo escocés atado en el medio, quien lograba llevar el pañuelo para su lado ganaba. Andy ganó pero por el trabajo de sus compañeros, el Turco Husaín, La Joaqui y Cachete Sierra.

Para peor, luego en la prueba de la ruleta, a Chango ni siquiera lo dejaron tirar, sino que simplemente le restaron 30 segundos de mercado que era el “premio” que había sobrado. Para ese momento Chango ya ironizaba pero con mucha bronca mirando a cámara y diciendo que para eso “que la producción me saque de juego”.

La cereza del postre llegó con la devolución del jurado. Andy cuestionó el criterio del jurado al momento de elegir al ganador del desafío y expresó su disconformidad frente a cámaras. Sus declaraciones dejaron en evidencia su frustración y abrieron el debate sobre las devoluciones y las decisiones que se toman en cada emisión.

El malestar fue tal que el músico incluso puso en duda su continuidad en el certamen, dejando una frase que encendió las alarmas entre sus compañeros y los televidentes. Si bien no confirmó una salida, sus palabras reflejaron el desgaste emocional que atraviesan los participantes en esta etapa avanzada de la competencia.