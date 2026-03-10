Entre la alegría y la novedad: nació el el segundo hijo de Benjamín Amadeo y el nombre elegido generó sorpresa

El cantante compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales con una emotiva postal familiar. Tras la llegada de su primera hija, el músico y su esposa presentaron al nuevo integrante de la familia con un nombre cargado de originalidad que rápidamente se volvió tendencia.

La noticia del nacimiento marcó el final de una dulce espera de nueve meses para Benjamín Amadeo y su esposa Martina. El artista confirmó la llegada de su segundo hijo mediante una tierna fotografía en la que se ven las manos del recién nacido sujetando los dedos de sus padres. “Madre y bebé 100 puntos”, escribió el intérprete para llevar tranquilidad a sus seguidores, quienes recibieron el anuncio con una lluvia de mensajes de cariño y felicitaciones en una publicación que alcanzó miles de reproducciones en pocos minutos.

A partir de este anuncio, el nombre elegido por la pareja se posiciona como el gran protagonista de la jornada por su particularidad. El pequeño se llama Pacífico, un nombre poco común que sigue la línea de originalidad que los padres iniciaron con su primera hija, Andes, nacida en 2022. “Bienvenido Paquito. Hoy nació don Pacífico Amadeo, pisciano e hincha del rojo”, detalla el músico, dejando en claro que el nuevo integrante ya tiene definidas sus raíces y pasiones desde su primer día de vida.

La repercusión en el mundo del espectáculo es total y figuras como Darío Barassi, Verónica Lozano, Benjamín Vicuña y Celeste Cid ya dejan sus saludos para el flamante papá. La familia atraviesa un momento de plenitud absoluta y, según trasciende, el cantante planea alejarse de los escenarios por un breve período para dedicarse de lleno a la crianza de sus dos hijos. Esta nueva etapa personal promete ser una fuente de inspiración para sus futuras composiciones, mientras sus fans esperan conocer más detalles de la intimidad del hogar.

Este martes, el posteo de Pacífico seguirá recolectando “me gusta” y comentarios de afecto por parte de la comunidad mendocina que sigue al artista. Con la llegada del bebé, la familia de Benjamín Amadeo comienza a escribir un capítulo lleno de amor y tranquilidad, haciendo honor al nombre elegido.

Mientras tanto, el músico se mantiene enfocado en disfrutar estos primeros días de conexión total, celebrando que la vida lo encuentra hoy más “rebalsado de amor” que nunca.