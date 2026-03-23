Entre el deseo de volver y el alta médica: El destino de Andrea del Boca en Gran Hermano

Tras el susto por el cuadro de presión alta que obligó a Andrea del Boca a abandonar la casa en ambulancia, la expectativa por su regreso crece minuto a minuto en la pantalla de El 9 Televida.

La “Edición Dorada” de Gran Hermano atraviesa su semana más incierta. Tras el susto por el cuadro de presión alta que obligó a Andrea del Boca a abandonar la casa en ambulancia, la expectativa por su regreso crece minuto a minuto en la pantalla de El 9 Televida. Mientras su hija Anna confirma que la actriz “quiere volver a entrar”, Santiago del Moro ya avisó que la producción no arriesgará la salud de la participante: si no hay alta médica, habrá un reemplazo inmediato.

La situación, que comenzó con malestares físicos y una gripe que se agravó durante el aislamiento, derivó en una internación preventiva para estabilizar sus valores. Según el último reporte, la actriz evolucionará de manera favorable, pero los especialistas mantendrán el monitoreo constante antes de permitirle retomar la competencia. “Su vuelta dependerá pura y exclusivamente de su evolución médica”, sentenció Del Moro, dejando claro que el show seguirá con o sin ella.

El “Plan B” que ya suena fuerte

Si los médicos determinan que el estrés del encierro es contraproducente para su presión arterial, la producción de Telefe activará el protocolo de ingreso por fuerza mayor. En ese escenario, el nombre de Graciela Alfano aparecerá como la opción principal para ocupar ese lugar vacío, una jugada que cambiará por completo las alianzas actuales en la casa.

La intimidad de la familia Del Boca

Los seguidores del reality se conmovieron con las palabras de Anna del Boca, quien relató la angustia de cuidar a sus abuelas de 90 años mientras esperaba noticias de la clínica. Sin embargo, la joven traerá tranquilidad al asegurar que la comunicación con la producción será constante y que confían plenamente en los pasos a seguir. “Si estamos en el baile, hay que bailar”, afirmó, dejando abierta la puerta al retorno de su madre.

Las próximas horas serán fundamentales. El público de El 9 Televida descubrirá si la “reina de las novelas” reingresará por la puerta grande o si seremos testigos del debut de una nueva figura que llegará para patear el tablero de la convivencia. ¿Logrará Andrea estabilizar su salud a tiempo o veremos el fin de su camino en el reality?