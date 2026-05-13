Empezó el furor por el regreso de Popstars: Sofía “La Reini” Gonet se suma al reality con un rol clave

Este martes 12 de mayo, se confirmó que la influencer y ex participante de MasterChef Celebrity, Sofía “La Reini” Gonet, se incorporará al ciclo que busca formar la próxima gran banda del pop argentino.

El regreso de Popstars a la pantalla de El 9 Televida sigue sumando figuras de alto impacto. Este martes 12 de mayo, se confirmó que la influencer y ex participante de MasterChef Celebrity, Sofía “La Reini” Gonet, se incorporará al ciclo que busca formar la próxima gran banda del pop argentino.

La noticia, que también fue adelantada por Yanina Latorre, generó revuelo inmediato en las redes sociales, donde “La Reini” ya cuenta con una comunidad masiva de seguidores.

El universo digital en manos de “La Reini”

A diferencia de los roles tradicionales de jurado o conducción, Sofía Gonet tendrá la misión de liderar la propuesta multiplataforma del programa. Su objetivo será potenciar el universo digital, llevando a los espectadores contenido exclusivo, reacciones en tiempo real y una mirada genuina de todo lo que sucede detrás de escena en cada etapa del show.

“Me llegó la hora de cumplir un sueño y ser parte de Popstars. ¡Se viene una experiencia increíble y la vamos a vivir juntos desde las redes!“, escribió emocionada la influencer en su cuenta de Instagram, acompañando el posteo con imágenes inéditas desde los estudios del canal.

Buscando a las sucesoras de Bandana

El formato, que nació en 1999 y dio origen a fenómenos como Bandana y Mambrú en Argentina, vuelve con una convocatoria específica: se buscan mujeres de entre 18 y 25 años con talento para el canto y el baile.

Las interesadas en participar ya pueden completar el formulario de inscripción haciendo clic >ACÁ<, donde se solicitan datos personales, estudios y material de demostración.

Con la incorporación de Gonet, queda claro que esta nueva edición de Popstars no solo apostará al talento sobre el escenario, sino a una fuerte interacción con las nuevas audiencias digitales.