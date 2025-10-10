Empezá a palpitar la final de La Voz Argentina en La Peña de Morfi, mirá por qué

Dentro del listado de artistas que acompañarán a Lizy Tagliani y Diego Leuco, este domingo 12 de octubre, están los finalistas de La Voz Argentina. Pero, además, conocé quiénes más se suman al clásico de los domingos al mediodía de El 9 Televida.

Este domingo 12 de octubre, La Peña de Morfi te espera en El 9 Televida con una gran propuesta para acompañar tu mediodía con la mejor música.

La Peña de Morfi ya palpita el comienzo de Masterchef Celebrity con Marixa Balli y Luis Ventura, participantes de la nueva temporada que adelantarán todo sobre el estreno. Además, un musical con el inigualable ritmo de Amar Azul, toda la cumbia santafesina de la mano de Uriel Lozano, un folklorazo con Christian Herrera y el querido Germán Tripel.

Y para cerrar una tarde imperdible, visitarán La Peña los cuatro finalistas de La Voz Argentina: Alan Lez, Eugenia Rodríguez, Milagros Amud y Nicolás Behringer, un adelanto de la vibrante final que se verá por la noche.

Además, como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, y Barby Franco en la Pulpería, para hacer del domingo una verdadera fiesta.

La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, es el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento. Charlas, encuentros, risas y alegría en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.