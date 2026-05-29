Emanuel Di Gioia sacrificó la comida de Gran Hermano por un mensaje de su hija y conmovió a todos

En una decisión repletamente humana que conmovió al país a través de la pantalla de El 9 Televida, el líder semanal, Emanuel Di Gioia, eligió dejar a la casa sin provisiones a cambio de recibir un beneficio puramente espiritual: un mensaje de su pequeña hija, Nina.

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada se encuentra en una de sus etapas más críticas debido a la extrema escasez de alimentos, lo que convierte cada ingreso al “kiosco” de recompensas en una cuestión de estado para los participantes. Sin embargo, la gala de este jueves por la noche demostró que el corazón pesa más que el estómago. En una decisión completamente humana que conmovió al país a través de la pantalla de El 9 Televida, el líder semanal, Emanuel Di Gioia, eligió dejar la casa sin provisiones a cambio de recibir un beneficio puramente espiritual: un mensaje de su pequeña hija, Nina.

La tensión comenzó cuando Santiago del Moro presentó las opciones del kiosco en el casillero número 3. Emanuel tenía el poder absoluto de elegir alimentos vitales para sus compañeros o priorizar un saludo familiar. Con los ojos vidriosos y la voz entrecortada, el participante no dudó. “Lo siento chicos, pero voy a elegir el mensaje. Extraño mucho a mi hija. Abrazarla, besarla, mirarla… Lo siento, guachos”, expresó de frente a toda la casa, que lo escuchaba en absoluto silencio.

Un llanto desgarrador en vivo: “Me estoy perdiendo su crecimiento y me muero”

Una vez confirmado el beneficio por el conductor, Emanuel se quebró por completo y protagonizó uno de los momentos más desgarradores en lo que va de la edición 2026 del reality. Rodeado por la contención de sus compañeros, el líder abrió su corazón sobre el peso del aislamiento prolongado y los costos de la fama.

“Disculpen, mi hija crece y me estoy perdiendo esa parte… La quiero ver. Me muero, me rompe el corazón”, confesó de rodillas y bañado en lágrimas. Inmediatamente después, miró fijo a la cámara para enviarle un tierno mensaje a la pequeña: “Si me ves, hija, te amo. Te extraño y te amo. Y esto lo estoy haciendo por vos. Es un esfuerzo gigante”.

Desde el estudio, Santiago del Moro intentó consolar al participante transmitiéndole tranquilidad en su rol de padre: “Ella te ve y está profundamente orgullosa de vos”, le aseguró, mientras en la casa el clima estratégico se disolvía por completo ante la sensibilidad de la escena.

La empatía de la casa: abrazos por sobre las diferencias estratégicas

A pesar de que la determinación de Emanuel implicó resignar comida en un contexto de muchísima hambre e irritabilidad general, la reacción de sus compañeros fue ejemplar. Lejos de facturarle el sacrificio, el grupo entero empatizó de inmediato con su dolor. Inclusive Cinzia Francischiello, minutos antes de conocerse el contenido de la recompensa, había manifestado su deseo a viva voz: “Ojalá que sea de su hija, porque sé las ganas inmensas que tiene de recibir una palabra de ella”.

Al cerrarse la pantalla del televisor, las diferencias y las feroces nominaciones quedaron de lado. Los hermanitos —incluso aquellos que se encuentran en veredas opuestas de la estrategia y buscan eliminarlo— se acercaron en masa para fundirse en un abrazo colectivo, contenerlo y respaldar su elección. En las próximas horas, “El Big” llamará a Emanuel al confesionario para hacerle entrega de su tan ansiado premio, un bálsamo de fuerzas para uno de los jugadores más fuertes de la competencia.