El viudo de Adelfa se casó de nuevo: “Nos conocimos dentro de la cárcel”

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, unión que lo llevó a la fama mediática en 2007, se casó con Javier Elías Salazar en el Registro Civil de Coronda, Santa Fe.

En 2007, Reinaldo Wabeke, que en ese entonces tenía 24 años, se convirtió en noticia por casarse con Adelfa Volpes, de 82. La diferencia de 58 años entre ambos llamó la atención de los medios, que no tardaron en convertir su historia en un fenómeno. Hoy, 18 años después y ya viudo, Reinaldo vuelve a ser noticia: el exmarido de Adelfa contrajo matrimonio nuevamente, esta vez con un hombre a quien conoció durante su paso por la cárcel, donde estuvo detenido por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

En 2020, y durante la etapa más estricta de los aislamientos por la pandemia de coronavirus, Wabeke fue arrestado en un operativo policial cuando se trasladaba en su vehículo sin un permiso correspondiente y con cinco kilos de cocaína en su interior.

La noticia del nuevo matrimonio llegó este lunes desde la sede del Registro Civil de Coronda, en Santa Fe. Allí, se casó con Javier Elías Salazar, a quien define como su “gran amor”.

“Estoy muy feliz, muy feliz. Es algo que esperaba hace mucho tiempo. Me casé con una persona que quería mucho”, afirmó a Aires de Santa Fe el hombre que supo sentarse en el living de Susana Giménez junto a su esposa para contar su historia de amor, matrimonio que duró solo 24 días luego de que Adelfa falleció por un accidente cerebrovascular, luego de su luna de miel en Río de Janeiro.

A casi dos décadas de su fama, Reinaldo contó que conoció a su flamante esposo durante su paso por la cárcel, luego de ser condenado tras ser atrapado con cinco kilos de cocaína, y la relación se consolidó cuando ambos recuperaron la libertad. “Me casé con un chico de 26 años. Nos conocimos dentro de la cárcel. Es una persona maravillosa, el amor de mi vida. Nunca quise a nadie como lo quiero a él”, sostuvo.

El nuevo capítulo en la vida de Reinaldo Wabeke inevitablemente remite a su historia con Adelfa Volpes, la mujer que lo convirtió en una figura mediática en todo el país a mediados de los 2000. Con otra madurez y lejos de aquella exposición, Wabeke elige recordar esa etapa con gratitud: “A Adelfa le agradezco todo lo que hizo por mí. Estaría feliz de verme así”, aseguró al reflexionar sobre su presente.