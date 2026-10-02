El trapo de Malvinas llegó a Hollywood: tremendo guiñó argento en American Horror Story que mandó a Margaret Thatcher al infierno

El regreso de American Horror Story (AHS: 13) a las pantallas de Disney+ no dejó a nadie indiferente. La superproducción que celebra su entrega número 13 reuniendo a figuras legendarias acaba de entregar uno de los momentos más comentados del año para el público argentino. Con un guiño al trapo que se coló en el mundial y un desprecio a Tatcher se reavivió la disputa global por las islas argentinas.

La decimotercera temporada de American Horror Story volvió a revolucionar las redes sociales con un insólito y contundente guiño a la Argentina. En el cuarto episodio de la exitosa antología de FX y Disney+, el icónico personaje de Jessica Lange protagonizó una escena que se volvió viral de inmediato: encaró a una versión de Margaret Thatcher, la fulminó con una lista de reproches históricos sobre la Guerra de Malvinas y sus medidas de gobierno, y la arrojó al infierno cantándole una particular adaptación del himno del musical Evita.

En el cuarto capítulo de la nueva temporada, el personaje de Elsa Mars (la recordada dueña del circo que interpreta Jessica Lange en Freak Show) reaparece presidiendo un círculo místico donde juzga a diversas figuras para enviarlas al infierno. Entre los condenados aparece una encarnación de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher.

“Derrámate por este agujero infernal”: el feroz monólogo contra la ‘Dama de Hierro’

Antes de ejecutar el castigo, el personaje de Jessica Lange acorrala a la figura de Thatcher con una catarata de duros cuestionamientos a su gestión y su rol en el conflicto del Atlántico Sur: “Margaret Thatcher, ladrona de leche escolar, enemiga común de la gente común, perra rompesindicatos. Su cruel indiferencia mató de hambre a huelguistas irlandeses. Dicen que la dama está hecha de hierro… es fofa como un budín de Yorkshire. Derrámate por este agujero infernal. Pero no, primero discúlpate”, le espeta Elsa Mars frente a la pantalla.

Ante la negativa rotunda del personaje de la exmandataria del Reino Unido, la protagonista de AHS la empuja hacia el pozo infernal y la despide con una frase que mezcla la memoria por las Islas Malvinas y la cultura popular argentina: “¡Adiós! No llores por ella, Argentina”, entona Lange en un claro homenaje que fusiona el dolor del conflicto bélico bélico de 1982 con la célebre canción “Don’t Cry for Me Argentina”.

El fenómeno global de AHS: 13

El fragmento se viralizó en cuestión de minutos en X (Twitter), TikTok e Instagram, cosechando miles de interacciones por parte de los usuarios locales que celebraron el inesperado guiño histórico dentro de la producción estadounidense.

La decimotercera entrega de American Horror Story se consolidó como una de las producciones más ambiciosas del año en Disney+. Tras superar las 100 nominaciones a los Premios Emmy y acumular más de 700 millones de horas de reproducción en todo el mundo a lo largo de su historia, la serie volvió a demostrar por qué es el fenómeno de terror más longevo y popular de la televisión moderna.