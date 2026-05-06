El tiktoker estadounidense que se volvió viral por su reacción al conocer los sanguchitos de miga

La gastronomía argentina sumó un nuevo fanático internacional, aunque su reacción inicial fue de puro enojo. Joe Thompson, un reconocido tiktoker de Estados Unidos, se volvió tendencia tras visitar un café en Buenos Aires y descubrir, por primera vez, el tesoro mejor guardado de nuestras panaderías: el sándwich de miga.

La gastronomía argentina sumó un nuevo y apasionado defensor internacional. Joe Thompson, conocido en TikTok como ‘foodtraveltoilets’, se convirtió en tendencia absoluta tras publicar un video donde, más que elogiar, parece “reclamarle” a nuestro país por haberle ocultado la existencia de los sándwiches de miga.

“Me hicieron calentar”

El joven, que ya venía maravillado con los bodegones y el vino malbec, estalló al probar los “sandwichitos” en un café porteño. Con una mezcla de humor e incredulidad, Thompson miró a cámara y lanzó una frase que hizo descostillar de risa a los usuarios: “¡Felicitaciones, Buenos Aires! Solo te tomaron 3 horas para hacerme calentar. ¿Cómo es que nadie me habló de esto?”.

El tiktoker, que incluso bromeó con su propia pronunciación y usó modismos locales, confesó sentirse “estafado” por no haberlos probado en su visita anterior en febrero. “¿Me están cagando? Esto es ridículo. Me comí 40 sándwiches de miga”, sentenció en el clip que ya superó los 42 mil “likes”.

El “siguiente nivel”: el tostado

Como era de esperarse, la comunidad argentina en redes sociales no tardó en darle el consejo de oro: “Imaginate cuando se entere que se pueden tostar”, escribió un seguidor. Ante la sugerencia, Joe no solo los probó calientes, sino que confirmó que su vida ya no es la misma: “No sé cómo vivía antes de esto”, aseguró tras degustar la versión tostada en el café del actor Martín Piroyansky.

Un amor que no tiene horario

La reacción del turista reabrió el debate en redes sobre por qué el sándwich de miga es el “rey” de la mesa argentina. Como bien resumieron los usuarios en los comentarios de su video, se trata de la única comida capaz de ser desayuno, almuerzo, merienda y cena, especialmente si se acompaña con una bebida bien fría.

Joe Thompson cerró su video con un desopilante mensaje para los argentinos: “Ponete las pilas, che, b…”, demostrando que, además del sabor de nuestra comida, ya adoptó gran parte de nuestra idiosincrasia.