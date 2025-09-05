El SIBO, la silenciosa epidemia intestinal

Se trata de un trastorno digestivo que, aunque no es nuevo, ha ganado visibilidad y afecta a un número creciente de personas, provocando síntomas que a menudo se confunden con otras afecciones: El SIBO ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta dolencia? La palabra profesional.

En el vasto y complejo mundo de la salud intestinal, un acrónimo ha comenzado a sonar con fuerza en consultorios y redes sociales: el SIBO. Siglas de Sobrecrecimiento Bacteriano del Intestino Delgado , esta condición no es una enfermedad nueva, pero su diagnóstico y la percepción de su incidencia han crecido exponencialmente en los últimos años. Lo que antes era considerado un trastorno raro, asociado a pacientes con cirugías intestinales o enfermedades crónicas específicas, hoy parece ser la causa detrás de la dolor abdominal persistente, el dolor, los gases y otros malestares que afectan a un número sorprendente de personas. Pero, ¿qué es exactamente el SIBO y por qué se ha convertido en una epidemia silenciosa?

“Para entender el SIBO, primero debemos comprender la ecología de nuestro sistema digestivo. El intestino grueso alberga una vasta y densa población de bacterias, nuestra microbiota, que es esencial para la digestión, la producción de vitaminas y la salud inmunológica. Sin embargo, el intestino delgado, que se encarga principalmente de la absorción de nutrientes, debe tener una población bacteriana mucho menor. El SIBO ocurre cuando esta barrera se rompe y las bacterias del intestino grueso, o bacterias de otro tipo, comienzan a colonizar y proliferar en el intestino delgado”, destacó el gastroenterólogo Guillermo Camus.

-¿Cuándo surge el problema?

El problema surge cuando estas bacterias, en su nuevo hábitat, se alimentan de los carbohidratos que consumimos. En lugar de ser absorbidos, estos azúcares son fermentados por las bacterias, liberando gases como el hidrógeno y el metano. Este proceso de fermentación es el responsable de los síntomas más característicos del SIBO: la hinchazón (distensión abdominal), los gases excesivos, el dolor y, en algunos casos, la diarrea o el estreñimiento, dependiendo del tipo de gas predominante. A largo plazo, esta proliferación bacteriana puede interferir con la absorción de nutrientes, llevando a deficiencias vitamínicas (especialmente de vitamina B12 y hierro) y, en casos más graves, a la pérdida de peso.

-Si no es una enfermedad nueva, ¿por qué parece que el SIBO está en todas partes?

La respuesta es multifactorial. En primer lugar, la mejora en las herramientas de diagnóstico ha sido clave. El test de aliento con lactulosa o glucosa, que mide los gases producidos por la fermentación bacteriana, es una prueba no invasiva que ha facilitado la detección de la condición. Antes, su diagnóstico era más complejo ya menudo se pasaba por alto.

Sin embargo, más allá de la simple capacidad de diagnóstico, existen factores de nuestro estilo de vida moderno que parecen estar contribuyendo al aumento real de casos. Uno de los principales es la dieta. El consumo excesivo de azúcares refinados y alimentos ultraprocesados, que son el combustible perfecto para las bacterias, puede desequilibrar el sistema digestivo. La ingesta crónica de inhibidores de la bomba de protones (IBP) para tratar la acidez, que reduce la producción de ácido estomacal (una barrera natural contra el crecimiento bacteriano), también ha sido vinculada al SIBO.

-¿Qué papel cumple el estrés?

Además, el estrés crónico juega un papel fundamental. El intestino y el cerebro están intrínsecamente conectados a través del eje intestino-cerebro. El estrés afecta la motilidad intestinal (los movimientos que impulsan el alimento a través del tracto digestivo), lo que puede ralentizar el tránsito y permitir que las bacterias se acumulen en el intestino delgado. En un mundo cada vez más acelerado, el estrés se ha convertido en un factor de riesgo silencioso pero omnipresente.

Otro factor a considerar es el uso indiscriminado de antibióticos, que, aunque esenciales para combatir infecciones, pueden alterar el delicado equilibrio de la microbiota intestinal y abrir la puerta al sobrecrecimiento.

Para tener en cuenta

El SIBO a menudo se confunde con otras afecciones digestivas, como el Síndrome del Intestino Irritable (SII), con el que comparte muchos síntomas. De hecho, se estima que hasta un 80% de las personas con SII podrían tener SIBO subyacente. La clave está en el diagnóstico preciso, ya que el tratamiento difiere significativamente.

El tratamiento del SIBO generalmente combina el uso de antibióticos específicos no absorbibles, como la rifaximina, para reducir la población bacteriana, junto con una dieta especial (como la dieta baja en FODMAPs, que restringe los carbohidratos fermentables) para “matar de hambre” a las bacterias restantes. El objetivo final no es solo eliminar el sobrecrecimiento, sino también identificar y abordar la causa subyacente, ya sea un problema de motilidad, deficiencias enzimáticas o una cirugía previa.

Sin dudas, el SIBO es un recordatorio de que nuestra salud digestiva es un ecosistema delicado que se ve constantemente afectado por nuestro entorno, nuestra dieta y nuestro estilo de vida. La creciente visibilidad de esta condición no debe generar alarma, sino conciencia. Es una llamada de atención para escuchar a nuestro cuerpo, prestar atención a los síntomas digestivos persistentes y buscar un diagnóstico adecuado. En lugar de considerarlo una moda pasajera, debemos verlo como un reflejo de los desafíos que enfrenta nuestra salud en la era moderna.