El show de La Joaqui y La Reini que descolocó al jurado de MasterChef Celebrity y explotó las redes

En el cierre de la “semana del terror” de MasterChef Celebrity, dos de las participantes más populares del certamen irrumpieron en el estudio con una transformación radical. Lo que comenzó como una tensa gala de eliminación terminó en un despliegue de cultura pop que dejó a Germán Martitegui y Damián Betular sin palabras.

El clima de nerviosismo habitual en las cocinas más famosas del país se vio interrumpido por un ingreso que nadie esperaba. En plena gala de eliminación, La Joaqui y Sofía Gonet, conocida popularmente como La Reini, aparecieron caracterizadas como Chucky y su novia, Tiffany. El impacto visual fue inmediato: mientras la cantante lució el icónico overol de jean y la remera a rayas del muñeco diabólico, la influencer apostó por un look de novia “dark” con vestido blanco, campera de cuero y medias de red, transformando el set de El 9 Televida en una verdadera escena de película de culto.

La reacción de los expertos no se hizo esperar ante semejante despliegue. Germán Martitegui, usualmente el más severo de los jueces, admitió estar impresionado por el nivel de detalle, mientras que Damián Betular osciló entre la risa y el desconcierto. “No sé si reírme o llorar, en qué se ha convertido esto”, lanzó el pastelero, aunque terminó rindiéndose ante el carisma de las participantes con un sincero “chicas, qué bien el look”. Por su parte, el Turco Husaín no dejó pasar la oportunidad para sumar su cuota de ácido humor: “Igual sin disfrazarse ellas son eso, así que tranquilos”.

Fuera del estudio, el impacto se multiplicó en las redes sociales, donde ambas compartieron una producción de fotos que se volvió viral en cuestión de minutos. Bajo la frase “Siempre hay un roto para un descosido”, La Joaqui selló un momento que, para Evangelina Anderson, fue el bálsamo necesario ante tanto estrés: “Me encanta que le pongan onda porque estamos todos muy nerviosos”. Con esta performance, La Reini y la referente del RKT no solo se aseguraron el centro de la escena, sino que confirmaron por qué son las favoritas del público en esta etapa decisiva del reality.

La producción de fotos, lejos de ser un simple registro, mostró el cuidado por la estética y la estrategia de imagen que ambas participantes manejan dentro y fuera del certamen. Los atuendos elegidos, los gestos y las poses dialogan directamente con la cultura pop, en un guiño tanto a los fanáticos de la saga cinematográfica de Chucky como a los seguidores del programa. Las imágenes circularon no solo en sus perfiles personales, sino también en grupos de fans y cuentas dedicadas a Masterchef, amplificando la repercusión y consolidando el episodio como uno de los más virales del ciclo.