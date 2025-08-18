El selvedge denim, redefine el estilo en la primavera de 2025

Esta temporada, mientras las pasarelas se llenan de siluetas audaces y lavados innovadores, emerge una tendencia silenciosa pero poderosa: el regreso de los selvedge denim.

La primavera está a la vuelta de la esquina, y con ella la tendencia con el selvedge denim. Un viejo conocido que se posiciona como la pieza clave para un estilo verdaderamente chic y consciente. También conocidos como “jeans de orillo”, estos pantalones no son una moda pasajera, sino una inversión en autenticidad que eleva cualquier atuendo, marcando una clara diferencia frente al denim convencional.

La clave de los jeans selvedge está en el corte recto o ligeramente slim, con un aire clásico y atemporal. Se usan preferentemente con el bajo doblado para mostrar el orillo característico, uno de los sellos de esta tendencia.

¿Qué son los jeans selvedge?

El término “selvedge” proviene de la contracción de la frase en inglés “self-edge” (orillo o borde propio). Esta característica distintiva es el resultado de un proceso de fabricación único. A diferencia de las telas denim modernas, producidas en telares industriales de alta velocidad, el denim selvedge se teje en telares de lanzadera (shuttle looms), una tecnología más lenta y antigua.

El resultado es una tela con un acabado limpio y reforzado en los bordes, que impide que el material se deshilache. Este “orillo” característico, a menudo teñido de un hilo rojo o de otro color distintivo, es el sello de calidad de la prenda. Se hace visible al doblar el bajo del pantalón, convirtiendo un simple detalle en una declaración de estilo. Este proceso no solo garantiza una mayor durabilidad, sino que también produce un denim más denso, con una textura más rica y un color que se desvanece de manera natural y personal con el tiempo, creando un patrón de desgaste único para cada persona.

Un retorno a la autenticidad

En un mundo de moda rápida y de consumo masivo, la tendencia hacia la sostenibilidad y la artesanía ha cobrado fuerza. Los jeans selvedge se alinean perfectamente con este movimiento. Su proceso de fabricación artesanal y su durabilidad inherente los convierten en una opción de vestuario con un impacto medioambiental menor a largo plazo.

Más allá de la ecología, la elección de este estilo de jeans es una declaración de intenciones. Es un reconocimiento al valor del proceso, de la paciencia y de la calidad. Los diseñadores y marcas de moda más influyentes están revalorizando esta herencia, incorporando el denim de orillo en sus colecciones como sinónimo de lujo discreto y estilo atemporal. La primavera de 2025 nos muestra cómo este tejido es la base perfecta para siluetas más experimentales como los jeans de corte recto, los de pierna ancha y los ya conocidos “barrel jeans”, demostrando que la calidad y la tendencia pueden convivir en perfecta armonía.

El arte de llevar los jeans selvedge

La clave para lucirlos es simple: dejar que la tela hable por sí misma. El detalle del orillo es el protagonista, por lo que doblar el bajo es casi un requisito para mostrar su autenticidad.

Consejos de estilo para la temporada:

Look casual chic: Combiná tus jeans selvedge con una camiseta básica de algodón de alta calidad o una camisa de lino. El contraste entre la textura robusta del denim y la suavidad de las prendas superiores crea un look equilibrado y sofisticado sin esfuerzo. Completá el atuendo con zapatillas de cuero o mocasines para un toque de elegancia relajada.

Combiná tus jeans selvedge con una camiseta básica de algodón de alta calidad o una camisa de lino. El contraste entre la textura robusta del denim y la suavidad de las prendas superiores crea un look equilibrado y sofisticado sin esfuerzo. Completá el atuendo con zapatillas de cuero o mocasines para un toque de elegancia relajada. Estilo sofisticado: Para un look más formal, los jeans de orillo se pueden combinar con un blazer estructurado y unos zapatos brogue. El tejido denso y la caída de la tela los hacen aptos para un entorno de trabajo creativo o una salida nocturna. Un suéter de cuello alto en un tono neutro o una camisa de seda completarán el atuendo con un aire de lujo.

Para un look más formal, los jeans de orillo se pueden combinar con un blazer estructurado y unos zapatos brogue. El tejido denso y la caída de la tela los hacen aptos para un entorno de trabajo creativo o una salida nocturna. Un suéter de cuello alto en un tono neutro o una camisa de seda completarán el atuendo con un aire de lujo. Aprovechá el desvanecimiento: Una de las mayores virtudes de los jeans selvedge es su capacidad para “envejecer con gracia”. Cuanto más se usan, más se adaptan a la forma del cuerpo y más se desvanecen de forma personalizada. Aceptá y celebrá estas marcas de uso, ya que son el verdadero sello de tu historia y de la prenda.

La inversión que vale la pena

En un mundo donde la moda se mueve a un ritmo frenético, comprar un par de jeans selvedge es un acto de rebeldía y de visión a largo plazo. A pesar de que su precio inicial puede ser más elevado que el de los jeans convencionales, su durabilidad y la forma en que su belleza aumenta con el tiempo justifican cada centavo. Esta prenda no son solo un pantalón; son un legado. Una pieza que no solo nos acompañará a través de las tendencias de la primavera de 2025, sino que perdurará por años, convirtiéndose en un clásico en tu guardarropas.