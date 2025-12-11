El saludo de Maxi López a Wanda Nara en su cumpleaños y los regalos que recibió la conductora de MasterChef Celebrity

La conductora de MasterChef Celebrity mostró los mensajes de afecto que recibió al llegar a los 39 años.

La conductora de MasterChef Celebrity recibió su cumpleaños número 39 trabajando en el reality de El 9 Televida pero no por ello desconectada de las redes y así lo mostró a lo largo del día en donde compartió los mensajes de sus amigos y familiares entre quienes se desatacaron sus hijos y su ex marido, y padre de sus 3 hijos varones, Maxi López.

La primera imagen que compartió mostró a las hijas menores que tuvo junto a Mauro Icardi: ambas le regalaron tiernos dibujos y la acompañaron mientras soplaba una velita clavada en una porción de torta de frutos rojos. Luego, a través de sus historias de Instagram, Wanda replicó los saludos de Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que comparte con Maxi López. Entre las postales familiares, se dejó ver también un lujoso obsequio que uno de los chicos le entregó: un reloj de alta gama, cuya caja verde destacó sin necesidad de mostrar más detalles.

El cumpleaños trajo además un gesto inesperado. Maxi López, consolidando el buen vínculo actual con la madre de sus hijos mayores, publicó una foto de ambos durante una grabación del reality de cocina y escribió: “Feliz cumple, Wanda Solange”. Ella, por su parte, eligió resaltar una imagen junto a su mamá, Nora Colosimo, mientras que esta vez no aparecieron menciones ni fotos con su hermana Zaira, sus sobrinos o incluso su papá, Andrés.

Wanda agradeció el saludo de Maxi y compartió en su propia cuenta el posteo de su ex. Y sumó: “Gracias Gastón”, también destacando el segundo nombre de su ex pareja.