“El retorno” de Santiago Motorizado

El líder de “El Mató a un Policía Motorizado” inicia una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de “El Retorno”, su primer álbum solista. Un show íntimo y lleno de emoción donde las canciones recorren un universo sonoro más personal. El show será el próximo jueves 11, en el Espacio Arizu de Godoy Cruz

El artista Santiago Motorizado, conocido por ser la voz y el alma de la icónica banda “El Mató a un Policía Motorizado”, se embarca en un nuevo camino con la gira presentación de su disco debut como solista, “El Retorno”. Este trabajo marca un punto de inflexión en su trayectoria, revelando un costado más íntimo y personal que, si bien siempre estuvo presente, ahora toma el protagonismo absoluto.

El show será este jueves 11, a las 20, en el Espacio Arizu (Belgrano 1322, Godoy Cruz), en lo que será un reencuentro muy esperado con el público local.

“El retorno”, un universo sonoro que cobra vida

El nuevo álbum solista de Santiago Motorizado condensa once canciones que nacieron hace más de una década, en un momento en que Santiago comenzaba a explorar un universo sonoro más íntimo y pop, paralelo al crecimiento de su banda principal. Estas composiciones, que en sus inicios circularon en pequeños círculos y se filtraron en internet, hoy cobran nueva vida con arreglos renovados y la presencia de una banda completa. La sonoridad del disco transita por un indie rock tranquilo y emotivo, manteniendo el sello inconfundible del artista, pero con una búsqueda lírica y musical renovada.

Los primeros adelantos de este trabajo, como “Google Maps” y “La Revolución”, funcionaron como una perfecta puerta de entrada a esta nueva propuesta. Las letras del álbum están cargadas de la impronta personal de Santiago, con referencias al cine, el amor, el fútbol y la cultura popular que siempre lo han definido.

La producción del álbum

El proceso de grabación de “El Retorno” se dividió en dos etapas. La primera se realizó en el año 2021 en los estudios Romaphonic de Buenos Aires, mientras que la segunda se completó en 2024 en Sonic Ranch, Texas, Estados Unidos. La producción estuvo a cargo de Felipe Quintans, Eduardo Bergallo y el propio Santiago Barrionuevo. La masterización, por su parte, fue realizada por Bergallo en Puro Mastering, Buenos Aires. El resultado es un disco que no solo muestra la evolución artística de Santiago, sino que también refleja un trabajo meticuloso en cada detalle sonoro.

Una gira que consolida un proyecto

Con este lanzamiento, Santiago Motorizado se prepara para una extensa gira que lo llevará a recorrer distintos países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Con su nueva formación, el artista llevará estas canciones a diferentes escenarios, conectando con un público fiel y consolidando su propuesta solista. Esta nueva etapa combina la nostalgia de sus orígenes, la exploración sonora y la autenticidad de su trayectoria, demostrando una vez más por qué Santiago es una de las figuras más importantes de la música independiente.

Un artista con todas las letras

Santiago Barrionuevo es músico, compositor y cantante, reconocido como el líder y vocalista de Él Mató a un Policía Motorizado, una de las bandas más influyentes de la escena independiente argentina y latinoamericana. Además, desarrolla un camino solista donde explora facetas más íntimas, experimentales y emocionales. Previamente, el músico participó en proyectos musicales para cine y televisión, como la banda sonora del reestreno de la serie Okupas (2021), que dió origen al disco “Canciones Sobre una Casa, Cuatro Amigos y un Perro” y la película La Muerte No Existe y El Amor Tampoco (2019).

