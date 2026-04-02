El reinado del marrón, los cuatro modelos que definirán el pulso 2026

Olvidate del rigor del negro absoluto; esta temporada, la sofisticación se tiñe de matices tierra. Del chocolate profundo al café con leche, el marrón se consolida como el “nuevo neutro” indiscutible, aportando una calidez y profundidad que el guardarropa otoñal pedía a gritos.

El cambio de estación en este 2026 trae consigo una certeza estética: el marrón ha dejado de ser un actor de reparto para convertirse en el protagonista de la paleta cromática. Mientras que el negro puede resultar plano o excesivamente formal, la gama de los marrones ofrece una versatilidad orgánica que eleva cualquier conjunto, aportando una textura visual que se funde a la perfección con los paños, lanas y cueros propios del frío.

Ya sea en siluetas sastreras o en estilos más relajados, estos cuatro modelos de zapatos prometen ser los protagonistas del street style, demostrando que la elegancia este año se camina en tonos café.

A continuación, analizamos los cuatro pilares del calzado que verás en todas las vidrieras y redes sociales este otoño.

1.Botas en punta: La arquitectura de la elegancia

Si buscás estilizar la figura y añadir una dosis de autoridad a tu look, la bota de caña media o corta con terminación en punta es la elección maestra. Este diseño no solo alarga visualmente las piernas, sino que en tono marrón chocolate, se percibe mucho más moderno y menos rígido que su contraparte negra.

Cómo llevarlas: Funcionan de maravilla con pantalones sastreros de tiro alto o con un total denim (jeans y camisa celeste), logrando ese equilibrio difícil de alcanzar entre lo profesional y lo “canchero”.

2.Botas cowboy: El toque de carácter

El estilo western sigue vigente, pero en 2026 se refina. Ya no se trata de un disfraz, sino de un detalle de personalidad. Las botas tipo cowboy en cuero rústico o gamuza marrón aportan una textura que rompe la monotonía de los outfits lisos.

El detalle: Buscá modelos con bordados al tono o juegos de texturas. Son el acompañante ideal para vestidos lánguidos de punto o faldas midi, aportando un aire bohemio pero sumamente urbano que define el espíritu de la temporada.

3.Chatitas: Minimalismo chic en cada paso

Para los días de media estación o aquellas que priorizan la comodidad sin resignar estilo, las chatitas (o bailarinas) en clave marrón son la respuesta. El minimalismo sigue imperando, y este calzado representa la “estética de la bailarina” adaptada a la calle.

La clave: Optá por tonos café claro o camel. Su principal ventaja es que suavizan los looks, dándoles un aire parisino. Son perfectas para combinar con pantalones capri o faldas tableadas, logrando un conjunto femenino y sumamente funcional para la oficina o un café con amigas.

4. Mocasines: El comodín del street style

El mocasín se ha convertido en el zapato de transición por excelencia. En este otoño 2026, los vemos con suelas track (con relieve) o de perfil más clásico y plano, pero siempre en tonos marrones profundos que rozan el borgoña o el café intenso.

Versatilidad urbana: Es el zapato que “lo hace todo”. Suma estructura a un look relajado de leggins y blazer oversize, y le quita solemnidad a un traje formal. El marrón en este modelo ayuda a que el zapato no se vea tan pesado visualmente, integrándose mejor con las texturas otoñales.

La calidez como nueva norma

Adoptar el marrón en el calzado este otoño 2026 no es solo una cuestión de tendencia, sino una decisión inteligente de estilo. Al ser un color que se complementa maravillosamente con el azul marino, el verde bosque, el crema y los grises, las posibilidades de combinación se multiplican. Este año, el verdadero lujo reside en la calidez, y nada comunica mejor ese confort sofisticado que un buen par de zapatos en la gama de los marrones.