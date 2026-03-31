El regreso de “La India”: Tamara Paganini entró a Gran Hermano entre acusaciones de “doble moral” y un pasado secreto

La subcampeona de la primera edición de 2001 volvió a la casa más famosa del país tras 25 años para reemplazar a Jenny Mavinga, pero su entrada no estuvo exenta de chispazos.

La gala de Gran Hermano Generación Dorada del 30 de marzo por El 9 Televida marcó un hito con el reingreso de Tamara Paganini. La subcampeona de la primera edición de 2001 volvió a la casa más famosa del país tras 25 años para reemplazar a Jenny Mavinga, pero su entrada no estuvo exenta de chispazos. Mientras el público celebraba la nostalgia, afuera estallaba una guerra mediática y, adentro, se revelaba un vínculo desconocido con uno de los participantes actuales.

La furia de Gastón Trezeguet: “¿Va a devolver la plata?”

Apenas se confirmó el ingreso, su excompañero de edición, Gastón Trezeguet, salió al cruce con una dureza extrema. El productor acusó a Paganini de tener “doble moral”, recordando el juicio millonario que ella le ganó a la producción y a la emisora años atrás tras denunciar que el reality le había “arruinado la vida”.

“Quiero creer que va a devolver toda la plata que le sacó a las empresas. Sería lo más justo, ¿no?”, disparó Trezeguet en sus redes, reabriendo una grieta histórica entre los participantes originales del formato.

El vínculo oculto: ¿Qué une a Eduardo Carrera y Tamara?

Sin embargo, la sorpresa mayor se dio dentro de la casa. Eduardo Carrera dejó a todos boquiabiertos al confesarle a Daniela de Lucía y “La Maciel” que conoce a Tamara desde hace años. Según relató el participante, ambos compartieron la carrera de Antropología en la Academia de Bellas Artes y hasta protagonizaron una obra de teatro como pareja.

“En la ficción, ella era mi mujer. ‘La India’ la descosía, siempre sobresalía del resto”, recordó Eduardo con admiración. El participante reveló que retomaron el contacto poco antes de este nuevo desafío y le advirtió a su amiga que esta versión del reality es mucho más feroz: “Antes fuimos 12, ahora somos 21. Acá las miserias humanas se notan mucho más”.

De aquel bingo de 2001 a la “Generación Dorada”

Tamara Paganini, que llegó al casting original de 2001 casi por casualidad mientras trabajaba en un bingo, regresa hoy con una mochila cargada de experiencia y polémicas. Tras haber superado etapas complejas de adicciones y conflictos judiciales con el programa, su perfil frontal promete alterar la convivencia de un grupo que ya viene golpeado por las sanciones y la falta de presupuesto.

La pregunta que ahora sobrevuela en El 9 Televida es cómo jugará esta alianza previa entre Eduardo y Tamara. ¿Serán el nuevo bloque dominante o el pasado compartido los que jugarán en contra ante el resto de los “hermanitos”?