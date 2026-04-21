El profundo dolor de Paula Chaves y Pedro Alfonso por la muerte de su perro Moro

A través de sus redes sociales, la pareja confirmó la muerte de Moro, el bulldog francés que los acompañó durante 16 años.

La familia de Paula Chaves y Pedro Alfonso atraviesa un martes de profunda tristeza. A través de sus redes sociales, la pareja confirmó la muerte de Moro, el bulldog francés que los acompañó durante 16 años y que se convirtió en el emblema del inicio de su historia de amor.

“Gracias por ser la unión y el principio de esta familia”, escribió Pedro en un posteo desgarrador. El productor destacó la inteligencia de su fiel compañero, quien esperó a que ambos estuvieran juntos para dar su último adiós: “Tanto como para dejarnos despedirte junto a Pau. Juntos. Los 3. Con amor y paz”.

Un regalo que nació en la pista de Showmatch

La historia de Moro es conocida por todo el público argentino. El cachorro llegó a la vida de Paula en 2010, en plena efervescencia del Bailando por un Sueño. En aquel entonces, Pedro estaba en plena etapa de conquista y no dudó en regalarle el pequeño bulldog de apenas 35 días a la modelo.

Desde aquel momento, Moro fue testigo privilegiado de todo: el noviazgo, el casamiento y, por supuesto, la llegada de los tres hijos de la pareja, Olivia (13), Baltazar (10) y Filipa (6), con quienes entabló un vínculo inquebrantable que Pedro retrató en fotos cargadas de nostalgia.

“Lo crié en mi cuello”

Por su parte, Paula Chaves compartió un video muy tierno recordando los primeros días del perro en su hogar. “Lo crié en mi cuello porque era muy bebé cuando me lo regalaron. Te amo, Moro”, expresó la conductora, visiblemente movilizada por la partida de quien fuera su “primer hijo” antes de la llegada de los chicos.

Con la partida de Moro, se va un pedazo de la historia grande del espectáculo nacional y el compañero que estuvo desde el primer “minuto cero” de este romance que nació en la televisión y se consolidó en la vida real.