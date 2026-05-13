El mundial llegó a El 9 Televida: “Así como acá, allá”, el ciclo que anticipa la fiesta del fútbol

La pantalla de El 9 Televida comenzó a latir al ritmo de la cita máxima del fútbol. Desde este martes 12 de mayo, se incorporó a la grilla “Así como acá, allá”, un innovador ciclo de microprogramas. Conocé todo en esta nota.

La pantalla de El 9 Televida comenzó a latir al ritmo de la cita máxima del fútbol. Desde este martes 12 de mayo, se incorporó a la grilla “Así como acá, allá”, un innovador ciclo de microprogramas exclusivos diseñados para explorar las culturas, los formatos televisivos y la pasión deportiva en los rincones más diversos del planeta, funcionando como la antesala perfecta para el Mundial 2026.

La propuesta se basa en un concepto fascinante: descubrir qué se ve en el “Canal 9” de otros países. A través de cápsulas ágiles y dinámicas, los espectadores de Mendoza podrán comparar sus propios hábitos de consumo y su manera de sentir el fútbol con las realidades de audiencias situadas a miles de kilómetros de distancia.

De Argelia al corazón de Europa

El viaje inaugural de este ciclo desembarcó en Argelia, permitiendo conocer de cerca las costumbres del norte de África y la particular cobertura mediática que realizan sobre el fenómeno futbolístico. Sin embargo, el recorrido no se detiene allí; las próximas entregas trasladarán a la audiencia a la elegancia de la televisión en Francia y a la sobriedad característica de Austria.

Cada microprograma cuenta con una edición moderna y rápida, ideal para los “horarios rotativos” en los que aparecerán en pantalla, sorprendiendo al televidente en diferentes momentos del día con datos inéditos y curiosidades que pocas veces llegan a la televisión local.

Destinos sorpresa y curiosidades globales

Tras completar este primer tramo, “Así como acá, allá” promete mantener el misterio con escalas en destinos tan variados como Jordania, México, Brasil, Países Bajos y Japón. El objetivo es revelar qué elige el público internacional y cómo se preparan estas naciones para la Copa del Mundo, tendiendo un puente cultural directo desde Mendoza hacia el mundo entero.