El mundial de fútbol 2026 ya tiene himno oficial: “Dai dai” de Shakira

Shakira presentó oficialmente “Dai Dai”, la canción que se convirtió en el himno oficial del Mundial 2026. A través de un video de alto impacto publicado en sus plataformas digitales.

Hace apenas una hora, el mundo de la música y el fútbol se detuvo para el estreno más esperado del año. Shakira presentó oficialmente “Dai Dai”, la canción que se convirtió en el himno oficial del Mundial 2026. A través de un video de alto impacto publicado en sus plataformas digitales, la colombiana confirmó que será, una vez más, la voz que unirá a Estados Unidos, México y Canadá en la próxima cita máxima.

El Maracaná se rindió ante la colombiana

El videoclip se grabó en el emblemático estadio Maracaná, donde Shakira desplegó todo su carisma. Vestida con una camiseta amarilla y pantalones azules, la artista entró a la gramilla llevando la “Trionda”, la pelota oficial del torneo. Allí, realizó una coreografía electrizante junto a bailarines que lucieron las camisetas de Argentina, Colombia y los países anfitriones.

La escenografía fue un viaje por la nostalgia mundialista, ya que incluyó los balones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, simbolizando el histórico vínculo de la cantante con la FIFA.

Un ritmo caribeño que ya es viral

“Dai Dai” comenzó con un potente “Oe, oe, oe” que ya empezó a sonar en todos lados. Con un ritmo caribeño bailable y una letra que alternó el inglés con el español, la canción apeló a la unidad global y a la alegría del deporte. El video cerró con una frase que ya recorre el mundo: “We Are Ready” (Estamos listos).

El regreso de la “Reina de los Mundiales”

Tras el éxito masivo del “Waka Waka” y “La La La”, la barranquillera demostró que su relación con la Copa del Mundo está más viva que nunca. En apenas sesenta minutos, el clip cosechó millones de reproducciones, consolidando a Shakira como la figura central de la cultura pop vinculada al fútbol.

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