El multiverso de Wanda y Maxi: el encuentro menos pensado

Wanda Nara y Maxi López han decidido capitalizar su propia mitología mediática con el backstage de “Triángulo Amoroso”, una serie de formato vertical que promete romper los esquemas.

Lo que durante años fue un escenario de batallas legales y portadas de revistas de chimentos, hoy se transforma en una jugada maestra de entretenimiento digital. Wanda Nara y Maxi López han decidido capitalizar su propia mitología mediática con el backstage de “Triángulo Amoroso”, una serie de formato vertical que promete romper los esquemas de las redes sociales y redefinir la relación entre la vida privada y la ficción.

La cultura pop argentina acaba de vivir uno de esos momentos que, hace apenas cinco años, habrían parecido producto de una inteligencia artificial generativa o de un guion de ciencia ficción: Wanda Nara y Maxi López trabajando codo a codo en un set de grabación. El encargado de encender la mecha de la curiosidad fue el exjugador y participante de MasterChef Celebrity, quien a través de sus redes sociales compartió el primer vistazo detrás de escena de lo que será su nuevo proyecto conjunto.

Bajo el irónico pero acertado lema de “el multiverso que nadie esperaba”, el video muestra una complicidad profesional que dejó a los seguidores de ambos con la boca abierta. La química, ahora volcada hacia el objetivo común de producir contenido, marca un hito en la historia de esta expareja que ha pasado por todas las etapas posibles del escrutinio público.

¿Qué es “Triángulo Amoroso” y por qué es una serie vertical?

El proyecto en el que ambos se embarcan no es una serie de televisión convencional ni una película de plataforma de streaming tradicional. Se trata de una serie vertical, un formato diseñado específicamente para el consumo rápido en dispositivos móviles (TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts).

Esta elección no es azarosa. Wanda Nara, una estratega nata de las comunicaciones, entiende que el público de hoy consume ficción en dosis breves y dinámicas. Al titular la obra Triángulo Amoroso, la pareja juega con el morbo del espectador y con la carga histórica que su propia relación ha tenido en el imaginario colectivo, pero esta vez, ellos tienen el control absoluto de la narrativa.

El backstage: risas, producción y una nueva era

En el clip compartido por López, se puede ver a Wanda —siempre impecable y en su rol de conductora y figura central— coordinando escenas junto a Maxi. La dinámica parece ser la de un equipo bien aceitado. Este “detrás de escena” funciona como una excelente pieza de marketing: humaniza a los protagonistas y muestra que las heridas del pasado han cicatrizado lo suficiente como para permitir una alianza comercial que, a priori, parece ser una mina de oro.

El contenido muestra fragmentos de diálogos, ajustes de iluminación y, sobre todo, un tono de humor que parece burlarse de los propios prejuicios del público. “Estamos grabando algo increíble”, susurran entre tomas, alimentando el misterio que rodea la trama exacta de la serie.

El impacto en el público

La reacción en redes sociales ha sido inmediata y masiva. La audiencia celebra la madurez de la pareja, no solo por el bienestar de su familia común, sino por la capacidad de transformar el conflicto en creatividad.

Para los analistas de medios, este movimiento representa el pináculo de la “economía de la atención”. Wanda y Maxi ya no necesitan que un programa de televisión cuente su historia; ellos mismos producen la versión que quieren que el mundo vea. Al incluir a Maxi en su ecosistema digital, Wanda expande su marca personal y él, por su parte, consolida su imagen como una figura carismática y versátil más allá del fútbol.

La victoria de la narrativa propia

“Triángulo Amoroso” promete ser más que una serie; es un experimento social sobre la reconciliación y el negocio del espectáculo. Mientras el público espera el estreno del primer episodio, queda claro que Wanda Nara y Maxi López han ganado la batalla más difícil: la de la relevancia. En este multiverso, no hay villanos ni víctimas, solo dos profesionales que saben que, en el mundo de hoy, la mejor historia es la que se cuenta en formato vertical y con un guiño cómplice al espectador.

El misterio sigue en pie, pero una cosa es segura: el mundo estará mirando sus pantallas, esperando a ver qué sucede cuando la realidad supera, finalmente, a la ficción.