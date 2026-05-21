El momento más tenso de Gran Hermano: Jenny Mavinga le bajó el pulgar en vivo a Carmiña Masi tras el escándalo racista

La histórica gala de repechaje de Gran Hermano Generación Dorada en la pantalla de El 9 Televida tuvo de todo: el ingreso de 9 caras nuevas, regresos muy esperados por el público y sorpresas absolutas.

La histórica gala de repechaje de Gran Hermano Generación Dorada, en la pantalla de El 9 Televida, tuvo de todo: el ingreso de 9 caras nuevas, regresos muy esperados por el público y sorpresas absolutas. Sin embargo, el clímax de máxima tensión de la noche no estuvo relacionado con el juego, sino con una resolución inédita por parte de la producción tras el gravísimo hecho de discriminación que sacudió al reality semanas atrás.

De manera completamente inesperada, la voz de Gran Hermano irrumpió en el estudio de Telefe para plantear una propuesta que congeló el clima festivo que se vivía en la tribuna. “El Big” ofreció un tercer Golden Ticket de excepción a la periodista paraguaya Carmiña Masi, quien había sido expulsada disciplinariamente de la competencia por protagonizar un repudiable episodio de racismo contra su compañera, la joven congoleña Jenny Mavinga.

El poder en manos de la víctima

A diferencia de las demás instancias del programa, donde el soberano es el público a través del voto telefónico, esta vez las reglas cambiaron por completo por una cuestión de reparación. El conductor Santiago del Moro aclaró que el beneficio de reingreso para la periodista expulsada no dependería de la gente, sino pura y exclusivamente de la decisión de la persona afectada por sus crueles palabras.

Las cámaras se quedaron de inmediato con Jenny Mavinga, quien se encontraba en el estudio presenciando la gala y repentinamente se vio con el destino de su excompañera en sus manos.

“No está bueno”: un freno definitivo en vivo

Con una madurez absoluta y en medio de un silencio sepulcral en el estudio, la joven congoleña tomó la palabra. Frente a una Carmiña Masi que esperaba expectante una segunda oportunidad en el reality, Jenny miró a cámara y aclaró que, si bien aceptaba las disculpas públicas que la periodista paraguaya le había ofrecido tras su polémica salida de la casa, no estaba dispuesta a convalidar su retorno al juego.

Sin titubear y con total firmeza, la exconcursante le bajó el pulgar de manera definitiva, sepultando cualquier posibilidad de que la periodista paraguaya volviera a cruzar la puerta de la casa más famosa del país. El tenso momento marcó un fuerte precedente dentro de la historia del formato en Argentina, dejando en claro que los discursos de odio no tienen una segunda oportunidad en la televisión.