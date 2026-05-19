El momento más conmovedor: el In Memoriam de los Martín Fierro 2026 recordó a Luis Brandoni, Héctor Alterio y las grandes ausencias de la TV

La gala, emitida por la pantalla de El 9 Televida, detuvo su ritmo festivo en el Hotel Hilton para rendir un profundo tributo a los artistas, periodistas y hacedores de la pantalla chica que fallecieron en el último año.

El In Memoriam de la 54.ª edición de los Premios Martín Fierro 2026 fue el momento más emotivo que se vivió este lunes a la noche en la televisión argentina. La gala, emitida por la pantalla de El 9 Televida, detuvo su ritmo festivo en el Hotel Hilton para rendir un profundo tributo a los artistas, periodistas y hacedores de la pantalla chica que fallecieron en el último año, dejando una huella imborrable en la cultura popular argentina.

Con una puesta en escena intimista, la música en vivo y el respeto unánime de los presentes convirtieron a este homenaje en el instante más sensible de la gran noche de la televisión.

La dulce voz de Ángela Torres para el último adiós

El conductor Santiago del Moro interrumpió la velada para solicitar el silencio y la atención absoluta de todo el salón. Acto seguido, la artista Ángela Torres apareció en el escenario para brindar una sentida e impactante interpretación en vivo de “Recuérdame” (la célebre canción del film Coco).

Mientras la joven entonaba las estrofas con notable emoción, las pantallas gigantes del auditorio comenzaron a proyectar los rostros y nombres de los queridos profesionales que partieron recientemente, despertando lágrimas y aplausos contenidos entre sus colegas.

El sentido homenaje a Luis Brandoni y Héctor Alterio

El foco principal del tributo estuvo puesto en la evocación de dos leyendas absolutas de la actuación nacional: Luis Brandoni —cuya reciente partida, hace apenas un mes, dejó un vacío enorme en el espectáculo— y Héctor Alterio.

La producción de la gala eligió destacar una célebre y reflexiva frase de Brandoni que resonó con fuerza en el salón: “Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo”. Al aparecer su imagen repasando sus papeles más emblemáticos, todo el Hilton se puso espontáneamente de pie para despedirlo con una ovación cerrada y un respeto absoluto a su descomunal trayectoria en el cine y la televisión.

El recuerdo a los hacedores delante y detrás de cámara

El recorrido audiovisual no solo reconoció a las grandes estrellas de la actuación, sino también a célebres periodistas, relatores deportivos y a los trabajadores que, desde el anonimato del detrás de escena, construyeron la historia de los medios de comunicación.

Entre las figuras más queridas de la cultura, el deporte y el espectáculo, se recordó a Ernesto Cherquis Bialo, Marcelo Araujo, Luis Pedro Toni, Ernesto Acher, Adriana Aizemberg, Alejandro Farrell, Jorge Lorenzo y Marikena Monti.

La extensa y respetuosa lista de homenajeados también incluyó los nombres de Adela Gleijer, Claudia Schijman, Gaby Ferrero, Gastón Pessacq, Guadalupe Leuviah, Issac Eisen, Fabio “El Pollo” Moreno, José Andrada, Juan Carlos Velázquez, Lidia Semino, Rubén Maravini, Marta Lubos, Mercedes Portillo, Michelle Bonnefoux, Pablo López, Pablo Lago, María José Campoamor, Floro Oria Cantilo, Arturo “Cacho” de La Cruz, Rafael Solano, Rómulo Berruti, Rubén Patagonia, Rubén Polimeni y Julio Ricardo.

“Siempre los recordaremos”, fue la frase elegida para cerrar un segmento que unificó a la comunidad artística en un ambiente de profunda nostalgia, gratitud y merecido reconocimiento.