El mito de las vacaciones perfectas: ¿Cómo gestionarlas sin idealizarlas?

En la era de las redes sociales, parece que las vacaciones solo valen si son fotogénicas, exóticas o llenas de actividades incesantes. Sin embargo, esta búsqueda de la perfección suele generar más ansiedad, que descanso. La verdadera clave de las vacaciones no reside en el destino, sino en la capacidad de escucharse a uno mismo, planificar y establecer acuerdos.

Vivimos en una cultura que nos empuja a “maximizar” cada minuto de nuestro tiempo libre. Existe una presión invisible que nos dicta que las vacaciones deben ser el momento más feliz, productivo y estético del año. “Esta expectativa, alimentada por imágenes idílicas, a menudo nos lleva a planificar viajes que agotan en lugar de renovar. Para enfrentar esta presión, es vital entender que no existe un estándar universal de ‘vacaciones perfectas’; el descanso es una experiencia subjetiva que debe responder a nuestras necesidades biológicas y emocionales actuales”, apunta el psicólogo Jorge Domínguez.

-¿Cuál es el primer error que se suele cometer?

“Antes que todo hay que escucharse antes de empacar y lograr ser lo más sinceros posible. El primer error suele ser planificar las vacaciones basándonos en lo que se supone debemos hacer. Si hemos tenido un año de estrés extremo, quizás un viaje con diez escalas y visitas a museos no sea lo más adecuado, por más popular que sea el destino.

Ser objetivo implica evaluar nuestra energía disponible. ¿Necesito silencio y soledad o necesito estímulos y vida social? Escucharse es el acto de resistencia más efectivo contra la presión social. Una vez que identificamos nuestra necesidad (descanso físico, desconexión digital, aventura o reconexión familiar), la planificación deja de ser una carga para convertirse en una hoja de ruta hacia el bienestar”, fundamenta el psicólogo.

-¿Qué pasa si compartimos las vacaciones con amigos, pareja o familia?

Cuando las vacaciones se comparten, el desafío se multiplica. Las necesidades de una pareja, un grupo de amigos o una familia con niños rara vez coinciden al cien por ciento. Aquí, la comunicación previa es fundamental. Hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

Vacaciones en pareja: Es vital entender que viajar juntos no significa estar pegados las 24 horas. Acordar momentos de autonomía (uno puede querer leer en la playa mientras el otro sale a correr) evita resentimientos y hace que el tiempo compartido sea de mayor calidad.

Viajes en familia: La logística puede ser abrumadora. Planificar con antelación los roles y los tiempos de descanso de los adultos es clave. No hay que temer a los “tiempos muertos”; los niños también necesitan procesar el cambio de rutina sin una agenda sobrecargada.

La logística puede ser abrumadora. Planificar con antelación los roles y los tiempos de descanso de los adultos es clave. No hay que temer a los “tiempos muertos”; los niños también necesitan procesar el cambio de rutina sin una agenda sobrecargada. Viajar solo: Aquí la presión suele ser interna. El desafío es disfrutar del propio ritmo sin sentir la obligación de estar “haciendo algo” constantemente para justificar el viaje.

Tips para un descanso con propósito

Independientemente de con quién vayas, estos consejos te ayudarán a blindar tus vacaciones contra la presión externa:

Definir un presupuesto real: No hay nada que genere más estrés que gastar dinero que no se tiene por seguir un estándar de lujo innecesario. Gestionar las redes sociales: Intentar vivir la experiencia antes de publicarla. La necesidad de “mostrar” las vacaciones perfectas nos desconecta del momento presente. Flexibilidad frente a la agenda: La planificación debe ser una base, no una cárcel. Si un día no tienes ganas de cumplir con la excursión programada, permitite el cambio. Priorizar el sueño y la alimentación: El cambio de ambiente suele alterar los ritmos biológicos. Mantener una base de buenos hábitos asegura que el cuerpo no llegue más cansado de lo que se fue.

El éxito es el bienestar

“Al final del día, las mejores vacaciones no son las que mejor se ven en una foto, sino aquellas que te permiten volver a tu rutina con una sensación de renovación. La presión social es un ruido externo que se apaga cuando nos atrevemos a decir: ‘esto es lo que yo necesito hoy’. Ya sea una tarde durmiendo la siesta en un pueblo cercano o una caminata por una montaña remota, el éxito de tus vacaciones se mide únicamente por la paz que logres alcanzar”, concluyó Dominguez.

El profesional estuvo en Cada Día, mirá la nota