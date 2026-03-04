El milagro de Tato Algorta: así quedó el auto del ex ganador de Gran Hermano tras el brutal accidente en Uruguay

El ganador de Gran Hermano 2025 sobrevivió a un impacto devastador contra un poste en la ruta de Dolores. Tras la viralización de las imágenes del vehículo destruido, el contador y panelista habló sobre lo que sucedió.

La tranquilidad de la noche del martes se vio sacudida por una noticia que generó conmoción inmediata en el mundo del espectáculo: Santiago “Tato” Algorta protagonizó un grave accidente vial en su Uruguay natal. El joven de 30 años, que se consagró campeón del reality con el 62,8% de los votos en la edición 2025 que se vio por El 9 Televida, perdió el control de su vehículo al enfrentar una curva peligrosa, sin iluminación ni señalización adecuada. Las imágenes del automóvil, que circularon rápidamente por redes sociales, muestran la magnitud del impacto contra un poste al costado de la ruta, dejando el rodado con destrozos totales.

A pesar de la violencia del choque, la seguridad del vehículo y el uso correcto del cinturón salvaron al exdocente de la Universidad de Montevideo. Según detalló Pepe Ochoa, la activación de los airbags fue fundamental para que Tato Algorta saliera con vida. El propio protagonista reapareció horas después en sus redes para llevar calma: “Fue una desgracia con suerte. El auto se hizo mierda, pero yo estoy bien”, confesó conmovido. El uruguayo presentaba dolores en la rodilla y las costillas, por lo que se sometió a chequeos preventivos para descartar lesiones internas.

Durante la gala de Gran Hermano Generación Dorada, el conductor Santiago del Moro se tomó un momento para hablarle directamente a la audiencia de El 9 Televida. “Nuestro compañero tuvo un choque fuerte; el auto tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien, que es lo único que importa”, aseguró el animador, confirmando que la producción mantuvo contacto permanente con el analista del programa. Laura Ubfal también aportó datos clave, aclarando que, afortunadamente, no se produjo un vuelco y que el joven no requirió internación prolongada.

El accidente llega en un momento de plenitud profesional para Tato Algorta, quien tras su victoria frente a Ulises Apóstolo logró saltar del mundo de la contabilidad y el e-commerce a los paneles de debate más importantes de la televisión argentina. Con una sentida reflexión, el uruguayo aseguró que este susto es una “oportunidad de la vida para replantearse cosas”.

Mientras se recupera de los golpes, los fanáticos celebran el milagro de quien supo ganarse el corazón de Mendoza con su carisma y estrategia dentro de la casa más famosa.

