El legado Beatle se extiende: Sean Ono Lennon y Charlotte Kemp Muhl anunciaron el nacimiento de Aurelius

Sean Ono Lennon y la modelo Charlotte Kemp Muhl se convirtieron en padres de Aurelius. El nacimiento del primer nieto póstumo del legendario fundador de The Beatles y de Yoko Ono marca un hito generacional en la historia de la célebre dinastía musical.

A 45 años del trágico asesinato de John Lennon en Nueva York, la historia de una de las familias más influyentes en la cultura global sumó un capítulo lleno de emoción. El recordado exintegrante de The Beatles se convirtió póstumamente en abuelo por primera vez tras confirmarse la llegada de Aurelius, el primogénito de su hijo menor, Sean Ono Lennon, junto a su pareja, la música y modelo Charlotte Kemp Muhl.

La feliz noticia fue confirmada por el propio Sean a través de sus canales oficiales, donde compartió las primeras imágenes del recién nacido para darle la bienvenida al nuevo integrante de la dinastía.

Un legado familiar que trasciende generaciones

Sean Ono Lennon nació el 9 de octubre de 1975, compartiendo fecha de cumpleaños con su célebre padre. Tras el trágico asesinato del artista en diciembre de 1980 en las puertas del edificio Dakota, Sean —al igual que su hermano mayor, Julian Lennon— dedicó su vida a la composición, el arte y la preservación del legado de sus padres.

Hoy, la llegada de Aurelius marca una nueva etapa para el linaje del compositor de “Imagine”, extendiendo la historia familiar hacia una nueva era que continúa generando impacto y emoción en el público mundial.