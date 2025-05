El hijo mayor de Palito Ortega internado: Qué le pasó

Martín Ortega es el hijo mayor de Ramón Palito Ortega y Evangelina Salazar. Este miércoles fue noticia por su internación. Acá todo sobre su estado de salud.

Julieta Ortega fue quien acompañó a Martín Ortega en una situación complicada de internación involuntaria en una clínica psiquiátrica ya que la “situación es preocupante”, informó el periodista Luis Bremer. El paciente en cuestión tiene 56 años y es el hijo mayor del matrimonio conformado por Ramón Palito Ortega y Evangelina Salazar.

Fue mediante la intervención de un juez que se dio la internación de Martín. El periodista de Desayuno Americano fue quien detalló este miércoles a la mañana que, “el Dr. Trujillo, seguramente abogado de la familia, llama para que finalmente el SAME instruya la internación obligada dispuesta por un juez de la Capital Federal”.

La ambulancia llegó a la zona de Recoleta, y allí se llevaron a Martín que estaba acompañado por su hermana Julieta.

Según la información que brindó el periodista, “la situación no fue traumática. Estuvo acompañado de Julieta. Hasta el momento no se había podido dar de manera voluntaria. Se tuvo que recurrir a un juez porque la situación no era voluntaria. Cuando un paciente no reconoce que su voluntad está suprimida por la razón que sea, una enfermedad de base psiquiátrica o un consumo problemática, ahí la familia actúa”.

“Lo que me dicen extraoficialmente es que la familia viene acompañando hace mucho tiempo, Julieta, (la hermana y actriz reconocida por su trayectoria en televisión y teatro), va todos los días a la casa de Martín, no es una familia que abandonó, que se desligó”, aclaró el periodista.

Por otro lado, según aclaró Mauricio D’Alessandro, el tratamiento de Ortega duraría 21 días ya que, por la Ley de Salud Mental vigente desde 2009 “el paciente tiene derecho a decir ‘me voy’, y aunque esté completamente pirucho se va igual”

Fuentes aseguran que la decisión familiar, solicitada judicialmente, fue tomada con dolor, pero desde el cuidado y la contención, ante una situación emocional y psiquiátrica que se había vuelto insostenible. Hasta el momento, la familia Ortega no ha emitido un comunicado oficial.